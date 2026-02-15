Colombo weather live: इंडिया vs पाकिस्तान मैच में क्या खलल डालेगी बारिश? जानिए क्या है मौसम का अनुमान

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Feb 15, 2026 11:37 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Colombo weather live: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में क्या बारिश खलल डालेगी? इसके बारे में जानने के लिए आपको मौसम विभाग की रिपोर्ट को पढ़ना होगा। आज यानी 15 फरवरी को कोलंबो में टी20 विश्व कप का मैच होना है।

Colombo weather live Update: T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े मुकाबले के लिए फैंस कोलंबो पहुंच चुके हैं। ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। इस मुकाबले के लिए टिकटें तो पहले ही बिक चुकी हैं, जबकि होटलों में जगह खाली नहीं हैं। रेस्टोरेंट भी भरे पड़े हैं और मैच की टिकटों की ब्लैकमेलिंग हो रही है। हालांकि, एक चिंता का विषय हर एक क्रिकेट फैन को सता रहा होगा कि क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में बारिश खलल डालेगी? इसका जवाब मौसम विभाग की रिपोर्ट में छिपा हुआ है।

आज यानी रविवार 15 फरवरी की शाम को सात बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 विश्व कप का 27वां लीग मैच खेला जाएगा, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है और ये मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला और सबसे ज्यादा चर्चित मुकाबला है। अगर आप कोलंबो के स्टेडियम में बैठकर या अपने घर पर सोफे पर बैठकर टीवी पर मैच का लुत्फ उठाने वाले हैं तो आपका मजा किरकिरा होने की पूरी संभावना है।

शनिवार की शाम को जब टीम इंडिया प्रैक्टिस के लिए कोलंबो के मैदान पर उतरी थी तो भी बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला था। यहां तक कि शाम को पूरे मैदान को कवर कर दिया गया था, लेकिन अच्छी बात ये है कि सुबह बारिश नहीं हुई, लेकिन दोपहर को बूंदा-बांदी होने की संभावना है। वहीं, शाम को बारिश के अनुमान है और मैच शुरू होने से लेकर पहले दो घंटे में बारिश का काफी अनुमान लगाया गया है।

शुक्रवार को बारिश का अनुमान काफी ज्यादा था, लेकिन रविवार की सुबह मौसम साफ है। हालांकि, जब शाम को सात बजे मैच शुरू होगा तो उस समय बारिश हो सकती है। अच्छी बात ये है कि शाम को 8 बजे बारिश का अनुमान 40 फीसदी से ज्यादा था, लेकिन अब कुछ ही फीसदी अनुमान बारिश का है। ऐसे में फैंस को मैच का मजा मिलने की संभावना है। 20-20 ओवर का मैच फैंस देखना पसंद करेंगे।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कोलंबो में टीम इंडिया पहली बार खेलेगी, जबकि पाकिस्तान ने अपने दोनों मैच इसी जगह पर खेले हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन हालात में खेलने के अपने अनुभव को देखते हुए पाकिस्तान को इस मैच में थोड़ा फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि, भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी टीम पर भरोसा है, जो किसी भी परिस्थिति में मैच जीत सकती है।

