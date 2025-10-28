कॉकरोच हमले के लिए बिलों से निकल रहे; रोहित शर्मा और विराट कोहली के आलोचकों पर बरसे डिविलियर्स

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के आलोचकों की कॉकरोच से तुलना की है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जब भी खिलाड़ी करियर में ढलान पर पहुंचते हैं, कॉकरोच अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के आलोचकों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जैसे ही करियर के ढलान की तरफ जाते हैं, कॉकरोच अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। डिविलियर्स ने न सिर्फ कोहली और रोहित के आलोचको की कॉकरोच से तुलना की, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि वे उन खिलाड़ियों में नकारात्मक ऊर्जा क्यों भर रहे जिन्होंने अपने देश और खेल के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी।

ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मैच की सीरीज के शुरुआती मैचों के दौरान दोनों दिग्गजों पर तमाम सवाल उठे थे। आलोचनाएं हुई थीं। किंग कोहली तो शुरुआती दोनों मैच में खाता तक नहीं खोल पाए थे लेकिन रोहित शर्मा दूसरे मैच से ही लय में आ गए और आखिरी दोनों मैचों में वह टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। आखिरी मैच में तो नाबाद 121 रन ठोककर 33वां ओडीआई शतक जड़ा। प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। विराट कोहली ने भी तीसरे वनडे में 74 रन की नाबाद पारी खेली। कोहली और रोहित ने तीसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रन की साझेदारी कर भारत को 9 विकेट से जिताया।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मुझे नहीं पता कि इन लोगों के साथ क्या है। मुझे नहीं पता कि मैं इन्हें लोग भी कह सकता हूं या नहीं। जैसे ही खिलाड़ी अपने करियर में ढलान पर जाते हैं, ये कॉकरोच अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। क्यों? आप उन खिलाड़ियों में नकारात्मक ऊर्जा क्यों भरते हैं जिन्होंने अपने देश और क्रिकेट के इस खूबसूरत खेल को अपनी जिंदगियां दे दी है? उन्हें सेलिब्रेट करने का ये परफेक्ट टाइम है।’