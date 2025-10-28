Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Cockroaches are coming out of their holes AB De Villiers lashes out at critics of Rohit Sharma and Virat Kohli
कॉकरोच हमले के लिए बिलों से निकल रहे; रोहित शर्मा और विराट कोहली के आलोचकों पर बरसे डिविलियर्स

कॉकरोच हमले के लिए बिलों से निकल रहे; रोहित शर्मा और विराट कोहली के आलोचकों पर बरसे डिविलियर्स

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के आलोचकों की कॉकरोच से तुलना की है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जब भी खिलाड़ी करियर में ढलान पर पहुंचते हैं, कॉकरोच अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 09:53 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के आलोचकों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जैसे ही करियर के ढलान की तरफ जाते हैं, कॉकरोच अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। डिविलियर्स ने न सिर्फ कोहली और रोहित के आलोचको की कॉकरोच से तुलना की, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि वे उन खिलाड़ियों में नकारात्मक ऊर्जा क्यों भर रहे जिन्होंने अपने देश और खेल के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी।

ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मैच की सीरीज के शुरुआती मैचों के दौरान दोनों दिग्गजों पर तमाम सवाल उठे थे। आलोचनाएं हुई थीं। किंग कोहली तो शुरुआती दोनों मैच में खाता तक नहीं खोल पाए थे लेकिन रोहित शर्मा दूसरे मैच से ही लय में आ गए और आखिरी दोनों मैचों में वह टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। आखिरी मैच में तो नाबाद 121 रन ठोककर 33वां ओडीआई शतक जड़ा। प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। विराट कोहली ने भी तीसरे वनडे में 74 रन की नाबाद पारी खेली। कोहली और रोहित ने तीसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रन की साझेदारी कर भारत को 9 विकेट से जिताया।

ये भी पढ़ें:एबी डिविलियर्स के बेटे ने जड़ी हाफ सेंचुरी, गर्व से पिता का सीना हुआ चौड़ा

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मुझे नहीं पता कि इन लोगों के साथ क्या है। मुझे नहीं पता कि मैं इन्हें लोग भी कह सकता हूं या नहीं। जैसे ही खिलाड़ी अपने करियर में ढलान पर जाते हैं, ये कॉकरोच अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। क्यों? आप उन खिलाड़ियों में नकारात्मक ऊर्जा क्यों भरते हैं जिन्होंने अपने देश और क्रिकेट के इस खूबसूरत खेल को अपनी जिंदगियां दे दी है? उन्हें सेलिब्रेट करने का ये परफेक्ट टाइम है।’

डिविलियर्स ने कहा कि रोहित और विराट को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए दाद दी जानी चाहिए, न कि आलोचना की जानी चाहिए। दिग्गज क्रिकेटर ने कहा, 'उन्होंने (विराट कोहली और रोहित शर्मा) पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी आलोचनाएं झेली है। हर कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, किस कारण से ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हां, मैं मुट्ठीभर लोगों की ही बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग रोहित और विराट को सेलिब्रेट करते हैं, उनके अविश्वसनीय करियर को सेलिब्रेट करते हैं। और उन्हें एक बार फिर सेलिब्रेट करने का ये शानदार समय है।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
AB De Villiers Virat Kohli Rohit Sharma
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |