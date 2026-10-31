वैभव सूर्यवंशी टीम में जगह पक्की करने के लिए बेताब, ‘पर्दे के पीछे’ निखार रहे हैं ये स्किल; कोच ने किया खुलासा
वैभव सूर्यवंशी को IND vs NZ चौथे टी20 से एक बार फिर ड्रॉप किया गया क्योंकि ईशान किशन फिट होकर टीम में वापस आए। वैभव भारतीय टीम में जगह पक्की करने के लिए नई स्किल पर काम कर रहे हैं।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथे टी20 से पहले ही वैभव सूर्यवंशी के ड्रॉप होने की चर्चा शुरू हो गई थी। 15 साल के इस खिलाड़ी के पास बेशुमार टैलेंट है, मगर भारतीय टी20 प्लेइंग XI में उनकी जगह नहीं बन पा रही है। ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से उन्हें दूसरे और तीसरे टी20 में खेलने का मौका मिला, जहां क्रमश: उन्होंने 4 और 45 रन बनाए। वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे टी20 में तो उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ शतकीय साझेदारी कर 6 ओवर में 100 से ज्यादा रन बोर्ड पर लगा दिए थे। हालांकि उन्हें इस धाकड़ परफॉर्मेंस के बावजूद टीम से ड्रॉप होना पड़ा। अब वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए नई स्किल पर मेहनत कर रहे हैं, जिसका खुलासा स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने मैच के बाद किया।
वैभव सूर्यवंशी अपनी बॉलिंग को लेकर काफी सीरियस
टीम इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी पर्दे के पीछे अपनी बॉलिंग पर काम कर रहे हैं। वह रोजाना अपनी इस स्किल को निखारने में लगे हुए हैं और वह इसको लेकर काफी सीरियस भी हैं।
साईराज बहुतुले ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि अभी भी कुछ समय और लगेगा। निश्चित रूप से वह अपनी बॉलिंग को लेकर बहुत उत्सुक है। वह बॉलिंग के मामले में अपने रूटीन करता है। हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मौके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में हमारे पास कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें उनका हक मिलेगा।
लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है, तो मुझे लगता है कि वह बहुत उत्सुक है। अगर वह T20 में एक या दो ओवर डाल सकता है, और फिर उम्मीद है कि शायद वनडे में भी ऐसा कर सकते हैं, जब भी उसका समय आएगा। लेकिन पर्दे के पीछे, वह इस दिशा में काम कर रहे हैं, और वह अपनी बॉलिंग को लेकर बहुत सीरियस हैं।"
क्या संजू सैमसन को ड्रॉप करने का समय आ गया है?
संजू सैमसन ने भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, मगर उसके बाद से उनके परफॉर्मेंस में निरंतरता की कमी रही है। कभी वह इतनी शानदार पारी खेलते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच ही बन जाते हैं, नहीं तो कई मैचों में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भी यही हो रहा है। पहले टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद वह अगले तीनों मुकाबलों में फेल हुए हैं। ऐसे में जब भारत सीरीज जीत चुका है तो क्या टीम मैनेजमेंट सैमसन को बाहर कर एक बार फिर संजू सैमसन को मौका देने पर विचार कर सकता है?
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें