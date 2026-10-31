वैभव सूर्यवंशी टीम में जगह पक्की करने के लिए बेताब, ‘पर्दे के पीछे’ निखार रहे हैं ये स्किल; कोच ने किया खुलासा

वैभव सूर्यवंशी को IND vs NZ चौथे टी20 से एक बार फिर ड्रॉप किया गया क्योंकि ईशान किशन फिट होकर टीम में वापस आए। वैभव भारतीय टीम में जगह पक्की करने के लिए नई स्किल पर काम कर रहे हैं।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथे टी20 से पहले ही वैभव सूर्यवंशी के ड्रॉप होने की चर्चा शुरू हो गई थी। 15 साल के इस खिलाड़ी के पास बेशुमार टैलेंट है, मगर भारतीय टी20 प्लेइंग XI में उनकी जगह नहीं बन पा रही है। ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से उन्हें दूसरे और तीसरे टी20 में खेलने का मौका मिला, जहां क्रमश: उन्होंने 4 और 45 रन बनाए। वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे टी20 में तो उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ शतकीय साझेदारी कर 6 ओवर में 100 से ज्यादा रन बोर्ड पर लगा दिए थे। हालांकि उन्हें इस धाकड़ परफॉर्मेंस के बावजूद टीम से ड्रॉप होना पड़ा। अब वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए नई स्किल पर मेहनत कर रहे हैं, जिसका खुलासा स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने मैच के बाद किया।

वैभव सूर्यवंशी अपनी बॉलिंग को लेकर काफी सीरियस टीम इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी पर्दे के पीछे अपनी बॉलिंग पर काम कर रहे हैं। वह रोजाना अपनी इस स्किल को निखारने में लगे हुए हैं और वह इसको लेकर काफी सीरियस भी हैं।

साईराज बहुतुले ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि अभी भी कुछ समय और लगेगा। निश्चित रूप से वह अपनी बॉलिंग को लेकर बहुत उत्सुक है। वह बॉलिंग के मामले में अपने रूटीन करता है। हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मौके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में हमारे पास कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें उनका हक मिलेगा।

लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है, तो मुझे लगता है कि वह बहुत उत्सुक है। अगर वह T20 में एक या दो ओवर डाल सकता है, और फिर उम्मीद है कि शायद वनडे में भी ऐसा कर सकते हैं, जब भी उसका समय आएगा। लेकिन पर्दे के पीछे, वह इस दिशा में काम कर रहे हैं, और वह अपनी बॉलिंग को लेकर बहुत सीरियस हैं।"