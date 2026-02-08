Cricket Logo
कोच गौतम गंभीर के घर पर डिनर पार्टी में शामिल हुए भारतीय खिलाड़ी, दूसरे मैच के लिए दिल्ली पहुंचे

कोच गौतम गंभीर के घर पर डिनर पार्टी में शामिल हुए भारतीय खिलाड़ी, दूसरे मैच के लिए दिल्ली पहुंचे

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने 8 फरवरी 2026 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर टीम इंडिया के लिए एक विशेष डिनर का आयोजन किया। भारतीय टीम गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ होने वाले मैच के लिए दिल्ली पहुंची है।

Feb 08, 2026 10:38 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को अपने दूसरे मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंच गई है। भारत और नामीबिया के बीच टी20 विश्व कप मुकाबला गुरुवार (12 फरवरी) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने नामीबिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच से पहले पूरी टीम के लिए एक खास डिनर का आयोजन किया। भारत ने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को 29 रनों से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की।

भारतीय टीम के खिलाड़ी और सदस्य रविवार की शाम को डिनर में शामिल हुए, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह भी मौजूद रहे।बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी गंभीर के घर पहुंचे और इस मौके पर शामिल हुए।

अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन बना। हालांकि बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावरप्ले में ही 4 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक छोर संभाले रखा और टीम के लिए नाबाद 84 रन की पारी खेलकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके जवाब में गेंदबाजी में दमखम दिखाने वाली अमेरिका की टीम बैटिंग में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। अमेरिका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 132 रन बनाए।

बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज की वापसी हुई, जिन्होंने अखिरी बार जुलाई 2024 में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेला था। वापसी करते ही उन्होंने पावरप्ले में दो विकेट लेकर असर डाला और मैच की आखिरी गेंद पर अमेरिका के सर्वोच्च स्कोरर शुभम रांजने को भी आउट किया। सिराज ने 29 रन देकर तीन विकेट झटक कर उन्होंने और बुमराह के लौटने पर भी अपनी जगह बनाए रखने का मजबूत दावा पेश किया। सूर्यकुमार ने कहा, "मौसम की वजह से उन्हें (बुमराह) तेज बुखार था।" जिसका असर मुंबई में पहले मैच से पहले अभिषेक शर्मा पर भी पड़ा था।

