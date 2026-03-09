वनडे विश्व कप 2027 को लेकर एक्शन मोड में आए कोच गौतम गंभीर, IPL 2026 के बाद तैयार होगा ब्लूप्रिंट
भारतीय कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि भारतीय टीम अब वनडे विश्व कप 2027 के लिए पूरी गंभीरता से तैयारी शुरू करने वाली है। गंभीर का मानना है कि आईपीएल के ठीक बाद टीम का पूरा फोकस 50 ओवर के फॉर्मेट पर शिफ्ट हो जाएगा।
सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को हराकर टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीती है। टीम इंडिया तीन बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई है। टीम को चैंपियन बने अभी ज्यादा समय नहीं बिता है लेकिन कोच गौतम गंभीर ने आगामी वनडे विश्व कप के लिए तैयारी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कोच गौतम गंभीर ने सोमवार को बताया है कि आईपीएल 2026 के अंत तक वनडे विश्व कप 2027 के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। गंभीर ने कहा कि टीम मैनेजमेंट कुछ दिन आराम करेगी और फिर अगले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए प्लान बनाने पर लग जाएगी।
वनडे विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। वहां की पिचें बहुत तेज और उछाल वाली होती हैं। गंभीर ने कहा कि आईपीएल 2026 के तुरंत बाद इस टूर्नामेंट की तैयारी शुरू हो जाएगी और मई के अंत तक खिलाड़ियों को चुन लिया जाएगा और पूरी प्लानिंग कर ली जाएगी। भारत अगले आईसीसी इवेंट तक 25-30 वनडे खेलने वाला है। गौतम गंभीर ने कहा, ''2027 विश्व कप की योजना आईपीएल के बाद शुरू होगी। आईपीएल 2026 और विश्व कप के बीच लगभग 25 से 30 वनडे मैच होने हैं। आजकल यह फॉर्मेट बहुत ज्यादा नहीं खेला जाता है। हम जितनी जल्दी इसकी योजना बनाना शुरू करेंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा।"
कोच ने आगे कहा, ''दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट खेलने के लिए आसान जगह नहीं है। हमें वहाँ की कंडीशन्स के हिसाब से सही कॉम्बिनेशन ढूंढने होंगे और उन खिलाड़ियों की पहचान करनी होगी जो उन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यह काम सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ करेंगे। IPL 2026 खत्म होने तक भारत के पास ODI विश्व कप 2027 का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा।”
अहमदाबाद में रविवार को न्यूजीलैंड को हराते हुए खिताब जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा, "मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे ये ट्रॉफी राहुल भाई को समर्पित करनी चाहिए, और फिर वीवीएस लक्ष्मण भाई को भी," "क्योंकि राहुल भाई ने अपने कार्यकाल में भारतीय टीम को इस परिस्थिति में रहने लायक बनाया और इसके लिए मुझे उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। लक्ष्मण बंद दरवाजे के पीछे निस्वार्थ भाव से भारतीय क्रिकेट के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं क्योंकि सीओई भारतीय क्रिकेट की पाइपलाइन है। अजीत को भी धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि उनकी काफ़ी आलोचना होती है, लेकिन वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं.।
लेखक के बारे में
Himanshu Singh
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
