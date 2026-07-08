कोच गौतम गंभीर ने कबूला कड़वा सच, 'रिसेट बटन' दबने से टीम इंडिया की भद्द पिटी; बोले- नहीं पता कि इंग्लैंड…
'रिसेट बटन' दबने से टीम इंडिया की भद्द पिट रही है। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने यह कड़वा सच कबूला है। भारत को पिछले पांच टी20 मैचों से चार में हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा।
भारतीय टी20 टीम इस समय पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है और हेड कोच गौतम गंभीर ने यह कहते हुए स्वीकार किया कि ब्रिटेन के मौजूदा दौरे पर खराब प्रदर्शन का कारण मैच की परिस्थितियों और पिच के हालात को सही ढंग से नहीं समझ पाना रहा। मंगलवार को तीसरे टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड से 125 रन से हारने के बाद भारत को टी20 अंतरराष्ट्रीय में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेहमान टीम अब पांच मैच की सीरीज में 0-2 से पीछे है। पिछले महीने भारत को पहली बार आयरलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में हार मिली।
'जब आप टीम को रिसेट करते हैं तो...'
गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''हम अच्छा नहीं खेले। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली टीम में बहुत बदलाव हुए हैं। चाहे कप्तान हो या सलामी बल्लेबाज। टीम में न तो हार्दिक पांड्या हैं और न ही जसप्रीत बुमराह हैं।'' उन्होंने कहा, ''जब आप टीम का पुनर्गठन (रिसेट) करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। अगर आप देखें, तो 15 साल का खिलाड़ी (वैभव सूर्यवंशी) पारी का आगाज कर रहा है, प्रिंस यादव अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय खेल रहे हैं, हर्षित राणा चोट से वापसी कर रहे हैं। हम अंत में सिर्फ नतीजों को देखते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नतीजे अहम हैं, लेकिन हमें व्यावहारिक भी होना होगा।''
'कभी-कभी प्रतिद्वंद्वी टीम बेहतर खेलती है'
अब टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है जबकि विश्व कप दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्ले से खराब फॉर्म के कारण अब टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं। गंभीर ने जोर देकर कहा कि कई झटकों के बावजूद भारत महज चार मैच के नतीजे के आधार पर खराब टीम नहीं बन जाता। उन्होंने कहा,''कभी-कभी प्रतिद्वंद्वी टीम आपसे बेहतर खेलती है। कभी-कभी आप हालात का सही अंदाजा नहीं लगा पाते और उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। खेल को समझना भी उतना ही जरूरी है। आयरलैंड के बाद से हमने ऐसा नहीं किया है।'' गंभीर ने कहा,''हम हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए हैं। चाहे आयरलैंड हो या इंग्लैंड, सच्चाई यही है। अगर हमने बेहतर ढंग से खुद को ढाला होता और बेहतर क्रिकेट खेला होता, तो हम लगातार चार मैच नहीं हारते।'' गंभीर ने कहा कि टीम में शामिल हुए नए खिलाड़ियों को अपनी भूमिकाओं में ढलने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए और उन्होंने जोर देकर कहा कि बदलाव के दौर में कुछ हार मिलना कोई असामान्य बात नहीं है।
'नहीं पता कि इंग्लैंड बाकी मैच में क्या करेगा'
उन्होंने कहा, ''जब आप टीम को नए सिरे से तैयार करते हैं तो कभी-कभी ऐसे नतीजे देखने को मिलते हैं। कभी-कभी खिलाड़ियों को निखरने के लिए समय देना पड़ता है। इंग्लैंड एक बेहतरीन टीम है। अगर आप ऐसी टीम के खिलाफ खिलाड़ियों को उतारते हैं तो आपको उन्हें तैयार होने के लिए समय देना होगा। क्योंकि टीम को नए सिरे से तैयार करने में समय लगता है।'' तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम महज 76 रन पर सिमट गई। भारतीय खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की अगुवाई वाली इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते दिखे। गंभीर ने माना कि उनके खिलाफ बेहतर रणनीति की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड बाकी मैच में क्या करेगा, लेकिन हमें निश्चित रूप से तेज गेंदबाजी के खिलाफ बेहतर खेलना होगा। आज शायद हमारा दिन खराब था क्योंकि पिछले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय में हमने लगभग 190 रन बनाए थे। जब आप जोखिम भरा क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे दिन आ सकते हैं।'' गंभीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कौशल के साथ-साथ मैच की स्थितियों को समझना भी उतना ही जरूरी है।
'छोटी-छोटी बातों से बड़ा फर्क पड़ सकता है'
भारतीय कोच ने कहा, ''हालात का आकलन करना जरूरी है, लेकिन खेल को समझना भी उतना ही अहम है। कभी-कभी हवा की गति बड़ी भूमिका निभाती है। कभी-कभी मैदान का एक सिरा दूसरे सिरे से काफी बड़ा होता है। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।'' गंभीर ने हालांकि तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की तारीफ की जिन्होंने अपने दूसरे ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में 30 रन देकर दो विकेट लेकर प्रभावित किया। उन्होंने कहा,''सिर्फ आंकड़ों को देखना आसान है, लेकिन उनके द्वारा फेंके गए ओवरों पर भी ध्यान दें। उन्होंने पावरप्ले, डेथ ओवरों और पारी के मुश्किल दौर में गेंदबाजी की।'' उन्होंने कहा,''अपने दूसरे ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऐसा प्रदर्शन करना दिखाता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है। मुझे उम्मीद है कि वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और लगातार बेहतर होते जाएंगे।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय