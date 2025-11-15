बावुमा को 'बौने' बोलने पर बुमराह की शिकायत होगी या नहीं, दक्षिण अफ्रीका के कोच ने दिया जवाब

Cricket Logo
संक्षेप: कप्तान टेम्बा बावुमा को 'बौने' बोलने पर जसप्रीत बुमराह की शिकायत की जाएगी या नहीं? दक्षिण अफ्रीका के बैटिंग कोच एशवेल प्रिंस ने इसका जवाब दिया है

Sat, 15 Nov 2025 12:46 AMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने शुक्रवार को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर ऋषभ पंत के बीच स्टंप माइक पर हुई बातचीत को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि मेहमान टीम ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के शुरुआती दिन के खेल के दौरान हुई इस घटना पर कोई चर्चा नहीं करेगी। दक्षिण अफ्रीका की पारी के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह बातचीत हुई जब बुमराह की टेम्बा बावुमा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील ठुकरा दी गई। डीआरएस लिया जाए या नहीं, इस बारे में बातचीत के दौरान स्टंप माइक पर बुमराह की यह बात सुनाई दी, ‘बौना भी है’। इसे बावुमा के कद के बारे में ताना मारने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, प्रिंस ने पहले दिन के खेले के बाद बातचीत के दौरान टीम को ऐसे किसी भी विवाद से दूर रखा।

उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। यह पहली बार है जब यह मेरे ध्यान में आया है। मुझे नहीं लगता कि क्रीज पर जो कुछ हुआ उससे कोई समस्या होगी। ’’ पिंडली की चोट से उबरने के बाद टेस्ट टीम की कमान संभालने वाले बावुमा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह तीन रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो गए। हिंदी शब्द ‘बौना’ आमतौर पर बौनेपन से पीड़ित लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन छोटे कद वाले व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल आपत्तिजनक माना जा सकता है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है।

वहीं, प्रिंस ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को बल्लेबाजों की नाकामी के लिये ईडन गार्डंस की पिच से मिलने वाले असमान उछाल को कसूरवार ठहराया। बुमराह के पांच विकेट की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दो सत्र में ही 159 रन पर आउट कर दिया। प्रिंस ने पहले दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘शुरू में ही संकेत मिल गए थे कि पिच से उछाल असमान रहेगा । जब आपको लगता है कि बल्लेबाज 20, 30 रन बनाकर आत्मविश्वास में इजाफा करेगा लेकिन यहां समान उछाल नहीं होने से बल्लेबाजों में वह आत्मविश्वास आया ही नहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘क्रीज पर एक घंटा बिताने के बाद भी आप वह भरोसा नहीं कर पाए जो करना चाहिए था।’’ प्रिंस ने कहा कि भारत के गेंदबाजों ने उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘‘बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के सामने ऐसा ही होता है। उन्होंने सटीक जगहों पर गेंद डाली।’’ दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा पसली की चोट के कारण बाहर हैं और प्रिंस ने स्वीकार किया कि पहले दिन बुमराह की गेंदबाजी देखने के बाद अब रबाडा की कमी और खलेगी। उन्होंने कहा, ''रबाडा विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। वह दुनिया के शीर्ष दो या तीन तेज गेंदबाजों में से है। हमने पहले दिन देखा कि एक और सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज ने इस पिच पर कितनी उम्दा गेंदबाजी की। हमें रबाडा की कमी निश्चित तौर पर खलेगी।’’

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
