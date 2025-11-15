बावुमा को 'बौने' बोलने पर बुमराह की शिकायत होगी या नहीं, दक्षिण अफ्रीका के कोच ने दिया जवाब

संक्षेप: कप्तान टेम्बा बावुमा को 'बौने' बोलने पर जसप्रीत बुमराह की शिकायत की जाएगी या नहीं? दक्षिण अफ्रीका के बैटिंग कोच एशवेल प्रिंस ने इसका जवाब दिया है

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने शुक्रवार को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर ऋषभ पंत के बीच स्टंप माइक पर हुई बातचीत को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि मेहमान टीम ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के शुरुआती दिन के खेल के दौरान हुई इस घटना पर कोई चर्चा नहीं करेगी। दक्षिण अफ्रीका की पारी के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह बातचीत हुई जब बुमराह की टेम्बा बावुमा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील ठुकरा दी गई। डीआरएस लिया जाए या नहीं, इस बारे में बातचीत के दौरान स्टंप माइक पर बुमराह की यह बात सुनाई दी, ‘बौना भी है’। इसे बावुमा के कद के बारे में ताना मारने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, प्रिंस ने पहले दिन के खेले के बाद बातचीत के दौरान टीम को ऐसे किसी भी विवाद से दूर रखा।

उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। यह पहली बार है जब यह मेरे ध्यान में आया है। मुझे नहीं लगता कि क्रीज पर जो कुछ हुआ उससे कोई समस्या होगी। ’’ पिंडली की चोट से उबरने के बाद टेस्ट टीम की कमान संभालने वाले बावुमा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह तीन रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो गए। हिंदी शब्द ‘बौना’ आमतौर पर बौनेपन से पीड़ित लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन छोटे कद वाले व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल आपत्तिजनक माना जा सकता है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है।

वहीं, प्रिंस ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को बल्लेबाजों की नाकामी के लिये ईडन गार्डंस की पिच से मिलने वाले असमान उछाल को कसूरवार ठहराया। बुमराह के पांच विकेट की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दो सत्र में ही 159 रन पर आउट कर दिया। प्रिंस ने पहले दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘शुरू में ही संकेत मिल गए थे कि पिच से उछाल असमान रहेगा । जब आपको लगता है कि बल्लेबाज 20, 30 रन बनाकर आत्मविश्वास में इजाफा करेगा लेकिन यहां समान उछाल नहीं होने से बल्लेबाजों में वह आत्मविश्वास आया ही नहीं।’’