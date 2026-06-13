महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर कोच मजूमदार ने भरी हुंकार, बोले- भारतीय टीम कर सकती है ऐसा
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारतीय कोच अमोल मजूमदार ने हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप 2025 की जीत ने दिखाया कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती ही।
भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप की जीत ने खिलाड़ियों में इस विश्वास को और मजबूत किया है कि टीम किसी भी तरह की चुनौती का सामना करके वैश्विक टूर्नामेंट में जीत हासिल कर सकती है। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप खिताब की कवायद में पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत ने पिछले साल घरेलू धरती पर 50 ओवर का विश्व कप जीतकर वर्षों का इंतजार खत्म किया था। इससे पहले वह वनडे में 2005 और 2017 में तथा टी20 विश्व कप में 2020 में उपविजेता रहा था।
'उस वर्ल्ड कप से बहुत कुछ सीखा'
मजूमदार में मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ''यह पूरी तरह से अलग प्रारूप है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने विश्व कप जीता था लेकिन वह वनडे विश्व कप था। यह एक अलग प्रारूप है और हम इसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।'' उन्होंने कहा, ''इस टूर्नामेंट के लिए हमने उस विश्व कप से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम किसी भी तरह की परिस्थितियों में जीत हासिल कर सकते हैं।'' भारतीय टीम पिछले तीन सप्ताह से ब्रिटेन में है और इस बीच उसने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेली। मजूमदार ने कहा कि टीम परिस्थितियों से अच्छी तरह अवगत हो चुकी है। उन्होंने कहा, ''जहां तक परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की बात है तो हमें यहां आए हुए तीन सप्ताह हो गए हैं। हम 23 मई को आए थे और अब हम परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं।''
'ऐसा होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था'
मजूमदार ने यास्तिका भाटिया की वापसी का भी स्वागत किया जो विशाखापत्तनम में टीम के अभ्यास शिविर के दौरान घुटने में गंभीर चोट लगने के कारण पिछले साल वनडे विश्व कप में नहीं खेल पाई थी। उन्होंने कहा, ''यास्तिका का पिछले विश्व कप में न खेल पाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। यह बिल्कुल आखिरी दिन, आखिरी मिनट में, शायद उस शिविर में फेंके गए आखिरी ओवर में चोटिल हो गई थी।'' मजूमदार ने कहा, ''यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि आखिरी समय में उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। चोट बहुत गंभीर थी और जिस तरह से उन्होंने अच्छी वापसी की है उससे पता चलता है कि यह टीम चुनौतियों का सामना कैसे करती है। यास्तिका इसका एक अच्छा उदाहरण है।'' भारतीय कोच ने कहा कि टीम अब पूरी तरह से स्पिनरों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा, ''निश्चित रूप से स्पिन गेंदबाजी हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन हमारे पास आठ बेहतरीन गेंदबाज हैं। बेहतरीन स्पिन गेंदबाज और बेहतरीन तेज गेंदबाज। टीम में विविधता देखकर वास्तव बहुत अच्छा लगता है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय