पैट कमिंस की वापसी पर संकट के बादल; कप्तान का पहले एशेज टेस्ट ही नहीं, सीरीज से कट सकता है पत्ता

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस की वापसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनकी इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, जो अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही। कमिंस की पीठ में समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में आयोजित होगा। 32 वर्षीय कमिंस ना सिर्फ पर्थ टेस्ट बल्कि पूरी एशेज सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी मैच जुलाई 2025 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेला था।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कमिंस का एशेज के पहले मैच से बाहर होना लगभग तय है। कप्तान का पूरी सीरीज से भी पत्ता कट सकता क्योंकि नए स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या ठीक नहीं हुई है। उनकी कमर के निचले हिस्से में सुधार के संकेत दिखे हैं लेकिन इतने नहीं कि उन्हें दोबारा गेंदबाजी करने की अनुमति मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया, "गोपनीय चर्चाओं की जानकारी रखने वाले लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं दो सूत्रों के मुताबिक, कमिंस ने पिछले हफ्ते अपडेट स्कैन कराया था और उन्हें बताया गया कि खिंचाव वाला ‘हॉट स्पॉट’ ठीक हो रहा है लेकिन अभी तक गेंदबाजी करने के लिए पर्याप्त रूप से सही नहीं हुआ।"