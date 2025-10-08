clouds of uncertainty over Pat Cummins Return could be ruled out not only from first Ashes Test but also from the series पैट कमिंस की वापसी पर संकट के बादल; कप्तान का पहले एशेज टेस्ट ही नहीं, सीरीज से कट सकता है पत्ता, Cricket Hindi News - Hindustan
पैट कमिंस की वापसी पर संकट के बादल; कप्तान का पहले एशेज टेस्ट ही नहीं, सीरीज से कट सकता है पत्ता

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज खेली जानी है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की वापसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनकी पीठ में समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 01:37 PM
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस की वापसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनकी इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, जो अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही। कमिंस की पीठ में समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में आयोजित होगा। 32 वर्षीय कमिंस ना सिर्फ पर्थ टेस्ट बल्कि पूरी एशेज सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी मैच जुलाई 2025 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेला था।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कमिंस का एशेज के पहले मैच से बाहर होना लगभग तय है। कप्तान का पूरी सीरीज से भी पत्ता कट सकता क्योंकि नए स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या ठीक नहीं हुई है। उनकी कमर के निचले हिस्से में सुधार के संकेत दिखे हैं लेकिन इतने नहीं कि उन्हें दोबारा गेंदबाजी करने की अनुमति मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया, "गोपनीय चर्चाओं की जानकारी रखने वाले लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं दो सूत्रों के मुताबिक, कमिंस ने पिछले हफ्ते अपडेट स्कैन कराया था और उन्हें बताया गया कि खिंचाव वाला ‘हॉट स्पॉट’ ठीक हो रहा है लेकिन अभी तक गेंदबाजी करने के लिए पर्याप्त रूप से सही नहीं हुआ।"

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कमिंस की अनुपस्थिति में स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं, कमिंस के नहीं खेलने पर स्कॉट बोलैंड पर्थ में जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के बाद तीसरे तेज गेंदबाज होंगे। कमिंस की चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज सीरीज को बरकरार रखने की संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि, बोलैंड ने अपने छोटे से टेस्ट करियर में अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले महीने जब कमिंस से पूछा गया कि क्या उनके एशेज के शुरुआती मैचों से बाहर रहने की संभावना है तो कप्तान ने कहा, "यह बहुत बुरा होगा।"

