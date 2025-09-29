बंद ड्रेसिंग रूम, आगा का चेक फेंकना, नकवी की थू-थू...'ऑपरेशन तिलक' के बाद पाकिस्तान का ड्रामा

एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने दो टूक कहा कि वह एसीसी चीफ के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगी। मोहसिन नकवी इस पर अड़े रहे कि ट्रॉफी और मेडल तो वही देंगे। भारतीय टीम के सख्त तेवरों को देखते हुए नकवी ने ट्रॉफी ही 'चुरा' लेने का फैसला किया। जिस ट्रॉफी को पाकिस्तान जीत नहीं पाया, उसे पीसीबी चीफ ने चुरा लिया।

एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम के 'ऑपरेशन तिलक' से पाकिस्तान के होश उड़ गए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए तिलक वर्मा ने एक छोर संभाले रखा और टीम इंडिया को नौंवी बार एशिया कप का चैंपियन बनाकर ही लौटे। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजेय रही और पाकिस्तान को फाइनल समेत 3 बार पीटा। भारत के फाइनल प्रहार से पाकिस्तानी टीम जैसे सदमे में चली गई और मैच खत्म होते ही खुद को ड्रेसिंग रूम में तकरीबन एक घंटे तक कैद रखा। इस एक घंटे तक खूब ड्रॉमा हुआ। पाकिस्तान की टीम जीत नहीं पाई तो पीसीबी बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी और मेडल ही 'चोरी' कर लिया। भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का फ्रस्टेशन प्रजेंटेशन में दिखा और उन्होंने रनर-अप चेक को फेंक दिया।

जीत के लिए 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का शीर्ष क्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया। 20 रन पर ही तीन विकेट गिर चुके थे। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल पवैलियन लौट चुके थे। यहां से तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर भारत की वापसी कराई। सैमसन के आउट होने के बाद वर्मा और शिवम दुबे के बीच पांचवें विकेट के लिए 60 रन की अहम साझेदारी हुई। उसके बाद तिलक वर्मा ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर भारत को 5 विकेट की यादगार जीत दिलाई। वर्मा को उनकी 53 गेंदों में 69 रनों की नाबाद पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी जश्न में डूब गए। दूसरी तरफ सलमान अलगी आगा की अगुआई वाली पाकिस्तानी टीम हार के तुरंत बाद सीधे ड्रेसिंग रूम में पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया।

पाकिस्तानी टीम की वजह से पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन में देरी हुई। दर्शक इंतजार करते रहे प्रजेंटेशन का लेकिन हार से टूटी पाकिस्तानी टीम एक घंटे तक ड्रेसिंग रूम में ही खुद को कैद रखे रही। जब भारतीय क्रिकेटरों और कोचिंग स्टाफ ब्रॉडकास्टर्स से बातचीत कर रहे थे तब पाकिस्तानी टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली।

इधर भारतीय टीम ने दो टूक कह दिया था कि वह एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी किसी भी हालत में नहीं लेगी। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और वहां की शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री भी हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम ने मांग रखी कि उन्हें एमिरेट्स बोर्ड के वाइस-चेयरमैन खालिद अल जरूनी के हाथों ट्रॉफी दिलाई जाए। लेकिन यह मांग ठुकरा दी गई। मोहसिन नकवी इस पर अड़े रहे कि ट्रॉफी और मेडल तो वही देंगे। भारतीय टीम के सख्त तेवरों को देखते हुए नकवी ने ट्रॉफी ही 'चुरा' लेने का फैसला किया। जिस ट्रॉफी को पाकिस्तान जीत नहीं पाया, उसे पीसीबी चीफ ने चुरा लिया। नकवी ने एसीसी अधिकारियों को निर्देश दिया कि विजेता ट्रॉफी को प्रजेंटेशन तक न ले जाया जाए।

नकवी जब प्रजेंटेशन के लिए स्टेज पर पहुंचे तो स्टेडियम ने 'भारत माता की जय' के गगनभेदी नारों से उनके जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। भारतीय समर्थकों ने नकवी के साथ-साथ शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की जमकर हूटिंग की।

तभी साइमन डल ने ऐलान किया कि पाकिस्तानी टीम नकवी के हाथों रनर-अप का मेडल लेगी। बेइज्जती से लाल हुए नकवी ने पाकिस्तानी टीम को अपने हाथों से मेडल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने उन्हें मेडल सौंपा। जब पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को रनर-अप चेक दिया गया तो उन्होंने उसे फेंक दिया। उनकी हरकत में कुंठा और हताशा साफ दिख रहा था।

तभी ऐलान होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अवॉर्ड कलेक्ट नहीं करेगी, इसलिए पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन यही खत्म किया जाता है। उसके बाद नकवी और एसीसीसी के बाकी अधिकारी स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं।

भारतीय टीम ट्रॉफी का इंतजार करती रही लेकिन पीसीबी चीफ की शर्मनाक हरकत की वजह से उसे बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाना पड़ा। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एसीसी चीफ की टुच्ची हरकत की तीखी आलोचना की।

यादव ने कहा, 'मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई जो बहुत ही मेहनत से जीती गई है।'

दूसरी तरफ पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि नकवी एसीसी के अध्यक्ष हैं और ट्रॉफी सिर्फ वही देंगे। अगर आप उनसे नहीं लेना चाहते तो आपको ट्रॉफी कैसे मिलेगी।