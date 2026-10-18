पाकिस्तान ने 305 रन बनाकर श्रीलंका से जीता मैच, सलमान बने प्लेयर ऑफ द मैच
पाकिस्तान ने रविवार को श्रीलंका को पहले मुकाबले में 37 रन से मात दी। शानदार शतक लगाने के लिए सलमान आगा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ट्राई वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को ट्राई वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 37 रनों से हराया। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सलमान अली आगा के शतक की बदौलत 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 305 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 48.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 268 रन ही बना सकी। श्रीलंका के लिए पवन रत्नायके ने सर्वाधिक 79 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से कप्तान शाहीन अफरीदी ने तीन विकेट चटकाए। सीरीज का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा।
श्रीलंका ने बनाए 268 रन
पाकिस्तान द्वारा मिले 306 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम को छठे ओवर में पहला झटका लगा। टीम के सलामी बल्लेबाज अविष्का फर्नाडो 9 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हुए। अविष्का और कामिंडु के बीच पहले विकेट के लिए 30 रन की साझेदारी हुई। कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस 34 गेंद में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सलामी बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस 50 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हुए। सहान अराच्चिगे 3 रन ही बना सके। जनिथ ने 74 गेंद में 60 रन बनाए। उन्होंने पारी में पांच चौके लगाए। दसुन शनाका ने 18 गेंद में 28 रन की पारी खेली। सचिनदु कोलम्बेज एक और इशान मलिंगा दो रन बनाकर आउट हुए। हारिस राउफ ने 49वें ओवर में असिथा फर्नाडो को आउट करके श्रीलंका की पारी को खत्म किया। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने तीन, नसीम शाह, हारिस राउफ और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेट लिए।
सलमान अली ने लगाया शतक
पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 305 रन बनाए। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सैम आयूब ने 8 गेंद में सात और फखर जमां 19 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के पूर्व क्पतान बाबर आजम ने 57 गेंद में 45 रन की पारी खेली। बाबर ने इस पारी के दौरान 16000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। साद बैग ने 40 गेंद में 39 रन बनाए। इसके बाद हसन नवाज और सलमान अली आगा के बीच 93 गेंद में 97 रन की साझेदारी हुई। हसन नवाज 49 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हुए। अराफत मिन्हास ने 18 रन का योगदान दिया। सलमान आगा 90 गेंद में 107 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया। फहीम अशरफ ने 6, नसीम शाह और राउफ रन आउट होकर पवेलियन लौटे।
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