क्राइस्टचर्च टेस्ट NZ के बल्लेबाजी कोच का आखिरी मैच होगा, यादों को किया ताजा, वेलिंगटन टेस्ट के लिए बैटर्स की तारीफ की
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में होगा, जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंची का आखिरी मुकाबला होगा। इस मुकाबले से पहले उन्होंने अपने बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की है और बीते सात साल की यादों को ताजा किया है।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंची ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में मैच बचाने के लिए बल्लेबाजों के लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने को शानदार प्रयास करार देते हुए कहा कि टीम के लिए जरूरत के समय अपने स्वाभाविक खेल पर नियंत्रण रखना भी बड़ी बात है।
न्यूजीलैंड ने मैच ड्रॉ कराने के लिए चौथे और पांचवें दिन 120 ओवर तक बल्लेबाजी की और 557 मिनट क्रीज पर बिताए। सपाट पिच पर रचिन रविंद्र (129 गेंद में 37 रन), डेरिल मिचेल (186 गेंद में नाबाद 49 रन), टॉम ब्लंडेल (54 गेंद में 15 रन) और ग्लेन फिलिप्स (126 गेंद में नाबाद 26 रन) ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया।
रोंची ने दूसरे टेस्ट से पहले कहा, ''रचिन रविंद्र, टॉम ब्लंडेल, डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स सभी का बल्लेबाजी करने का तरीका अलग-अलग है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वे उस समय टीम की जरूरत के हिसाब से खेल रहे थे। यह देखना वाकई शानदार था।'' उन्होंने कहा, ''ग्लेन टेस्ट में कई बार ऐसा कर चुके हैं, जबकि डेरिल भी पहले ऐसा कर चुके हैं। इसलिए हमारे खिलाड़ियों को पता है कि लंबे समय तक कैसे बल्लेबाजी करनी है।'' रोंची ने कहा, ''हमने दोनों खिलाड़ियों से बात की थी। कई बार बल्लेबाजों का मन आक्रामक शॉट खेलने और कुछ अलग करने का होता है। वे अपने स्वाभाविक अंदाज में खेलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे समय में खुद पर नियंत्रण रखना और यह समझना कि टीम को क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात है।''
न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने माना कि टीम के साथ पिछले सात वर्षों में उन्होंने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। उन्होंने कहा, ''मेरे टीम से जुड़ने के बाद हम पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहे। अब इस अनुभव को अगले टेस्ट में भी साथ लेकर जाना होगा। इससे हमें अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को ढालने और मिले मौकों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।'' उन्होंने कहा, ''क्रिकेट में परिस्थितियों के हिसाब से खेल बदलना पड़ता है। अलग-अलग प्रारूपों में भी आपको अपनी रणनीति बदलनी होती है। न्यूजीलैंड में इस तरह का मैच खेलना हमारे लिए अलग अनुभव था। अब अगले मुकाबले में हम इस भरोसे के साथ उतरेंगे कि किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।''
रोंची ने यह भी माना कि बेसिन रिजर्व की पिच आखिरी दिन बल्लेबाजी के लिए काफी आसान थी। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय गेंदबाजों के सामने अपनी टीम के बल्लेबाजों के धैर्य की तारीफ की।उन्होंने कहा, ''आखिरी दिन पिच काफी हद तक बल्लेबाजी के अनुकूल थी। इसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने जिस तरह पूरे दिन बल्लेबाजी की, वह काबिलेतारीफ था। भारतीय गेंदबाजों ने अलग-अलग रणनीतियों से उन्हें मुश्किल में डालने की कोशिश की, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने हर चुनौती का डटकर सामना किया।''
उन्होंने कहा, ''यह सब परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की बात है। हर खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि किसी खास समय पर उसकी भूमिका क्या है और उसे किस तरह खेलना है। मैच का नतीजा देखकर खुशी हुई कि खिलाड़ियों ने जिस रणनीति पर अमल किया, वह सफल रही।'' दूसरे टेस्ट के बाद न्यूजीलैंड की टीम से विदा लेने के बारे में पूछे जाने पर रोंची ने कहा, ''यह मेरा आखिरी टेस्ट होगा। इस टीम के साथ इतने लंबे समय तक काम करना शानदार अनुभव रहा है। पिछले छह-सात वर्षों में जो कुछ हुआ, उसे याद करना अच्छा लगता है। हालांकि, अभी बहुत कुछ बाकी है।'' उन्होंने कहा, ''इस टेस्ट के दौरान भी कई पुरानी यादें ताजा होंगी और बीते समय को याद करने के मौके मिलेंगे। पांच दिन का यह मुकाबला मेरे लिए रोमांचक रहने वाला है।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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