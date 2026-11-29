क्राइस्टचर्च में अभी भी पिच से मिल रही है मदद, फिर भी NZ के बुलंद हैं इरादे, काइल जेमीसन ने PC में बताईं अहम बातें
क्राइस्टचर्च टेस्ट में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमीसन ने कहा है कि पिच में मदद अभी भी है। फिर भी न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद हैं। भारत इस टेस्ट मैच में काफी पीछे रह गया है। अगले दो दिन में बारिश की भी संभावना है।
काइल जेमीसन ने इस साल जुलाई में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लगातार दो टेस्ट मैच खेले थे। लेकिन चोटों से उनके पुराने रिश्ते को देखते हुए, हमेशा यह सवाल रहता है कि उन्हें कितना खेलना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। अब वह भारत के ख़िलाफ़ भी लगातार दो टेस्ट खेल रहे हैं। उनका कहना है कि वह "अच्छी स्थिति में हैं" और पहले टेस्ट में उन्हें कम गेंदबाज़ी करनी पड़ी थी, जिससे इस बार आसानी हुई है।
जेमीसन ने कहा, “मैंने अभी तक अपनी पीठ के निचले हिस्से की परेशानी को लेकर स्कैन नहीं कराया है। लेकिन नहीं, सब ठीक है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। पिछले हफ़्ते मुझे सिर्फ़ एक पारी में गेंदबाज़ी करनी पड़ी थी, इसलिए शायद मैंने उम्मीद से कम गेंदबाज़ी की।” वह वेलिंग्टन टेस्ट में भारत की एकमात्र पारी में डाले गए अपने 31 ओवर का ज़िक्र कर रहे थे। "इसलिए मैं अभी अच्छी स्थिति में हूं। लगातार कुछ मैच खेलने का मौक़ा मिलना अच्छा रहा है। फ़िलहाल मैं खेलने के लिए पूरी तरह तैयार महसूस कर रहा हूं।"
भारत ने क्राइस्टचर्च में चल रहे टेस्ट में अब तक सिर्फ़ एक पारी खेली है। तीन दिन के खेल के बाद न्यूज़ीलैंड की दूसरी पारी में 133/3 का स्कोर देखते हुए मैच का नतीजा निकलना लगभग तय लग रहा है। जेमीसन ने 25.1 ओवर में 69 रन देकर चार विकेट लिए और वह इस पारी में न्यूज़ीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज़ रहे। भारत को 246 रन पर समेटने के बारे में उन्होंने कहा, "बल्लेबाज़ों से ग़लतियां करवाना थोड़ा मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि हमारी गेंदें बार-बार बल्ले का बाहरी किनारा चूक रही थीं। लेकिन मुझे लगता है कि हमने धैर्य बनाए रखा और हमें ऐसा ही करना था। गेंद पिच से मदद तो ले रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप अचानक आक्रामक गेंदबाज़ी करके विपक्षी टीम के आख़िरी तीन-चार विकेट जल्दी निकाल लेते। इसलिए हमने धैर्य बनाए रखा और आख़िर में अच्छी बढ़त हासिल की।"
तीस से अधिक बार बल्ले का किनारा लेने से चूकीं गेंदें
उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि हमारी गेंदें 30 से ज़्यादा बार बल्ले का बाहरी किनारा चूक गईं, लेकिन हम किनारा नहीं निकाल पाए। (88 रन बनाने वाले ध्रुव जुरेल ने) अच्छी बल्लेबाज़ी की। ज़ाहिर है, जैसे-जैसे आप क्रीज़ पर ज़्यादा वक़्त बिताते हैं, बल्लेबाज़ी आसान होती जाती है। उन्होंने भी क्रीज़ पर टिके रहकर बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगा कि कल भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, जब गेंद थोड़ी पुरानी हो गई थी और पिच से मदद भी कम मिल रही थी।" उन्होंने आगे कहा- "आज हमें लगा कि पुरानी गेंद से भी अगर आप सही जगह पर गेंद डालते हैं और ऑफ़ स्टंप से चौथे-पांचवें स्टंप की लाइन में गेंद रखते हैं, तो पिच से मदद मिल रही थी। उछाल भी था और गेंद थोड़ा मूव भी कर रही थी। 60 से 80 ओवर के बीच भी हमारी गेंदें कई बार बल्ले का बाहरी किनारा चूकीं। किसी दूसरे दिन शायद हमें वे विकेट मिल जाते और मैच की कहानी पूरी तरह अलग होती। इसलिए लगता है कि पिच पर अब भी काफ़ी कुछ है। आज शाम भारत की गेंदबाज़ी देखते हुए भी लगा कि पिच से उछाल और मूवमेंट मिल रहा है।"
कोच और कप्तान पारी घोषित करने की करेंगे चर्चा
न्यूज़ीलैंड के पास अब अच्छी बढ़त है और वह टेस्ट के साथ सीरीज़ जीतने की मज़बूत स्थिति में है। हालांकि, मौसम मैच का रुख़ बदल सकता है। क्राइस्टचर्च में आख़िरी दो दिनों में बारिश की संभावना है। ऐसे में न्यूज़ीलैंड चाहेगा कि पारी घोषित करने का फ़ैसला इस तरह करे कि भारत को दोबारा आउट करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कीवी टीम बुलंद इरादों के साथ मैदान पर उतरेगी। जेमीसन ने कहा, “इस बारे में टॉम (कप्तान टॉम लैथम) और रॉब (कोच रॉब वॉल्टर) बात करेंगे। अगर उन्होंने अभी तक चर्चा नहीं की है, तो आज रात या कल सुबह ज़रूर करेंगे। मौसम ऐसी चीज़ है, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। अगर आप मैच की रफ़्तार बढ़ाने या बहुत जल्दी नतीजा हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। मौसम का अनुमान बदलता रहता है। कल सुबह हमें अगले 24 घंटे के मौसम का थोड़ा बेहतर अंदाज़ा मिल जाएगा।”
“लेकिन आपको वही करना है, जो आपके सामने है। और अगर क़ुदरत मैच में अपनी भूमिका निभाना चाहती है, तो फिर ऐसा ही सही।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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