भारत के खिलाफ एक हाथ से बैटिंग करने के लिए क्रिस वोक्स ने एक दिन पहले ही शुरू कर दी प्रैक्टिस, मगर…

क्रिस वोक्स का कहना है कि उन्होंने भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच के आखिरी दिन कंधे की हड्डी खिसकने के कारण बल्लेबाजी नहीं करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनका कहना है कि हर कोई ऐसा कर सकता था।

इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स का कहना है कि उन्होंने भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच के आखिरी दिन कंधे की हड्डी खिसकने (शोल्डर डिस्लोकेशन) के कारण बल्लेबाजी नहीं करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हालांकि, उन्होंने कहा कि जब उन्हें यह चोट लगी थी तब उन्हें लगा था कि शायद उनका करियर खतरे में आ गया है। वोक्स पांचवें टेस्ट मैच के अंतिम दिन अंतिम बल्लेबाज के रूप में उतरे तो उनका बायां हाथ पट्टे से बंधा हुआ था और उन्होंने इसे स्वेटर के अंदर डाला हुआ था। उनको 10 रन गस एटकिंसन के साथ जोड़े, लेकिन एक भी गेंद का सामना नहीं किया। बाद में एटकिंसन आउट हो गए और भारत ने 6 रन से मैच जीत लिया।

वोक्स ने कहा कि उन्हें लगा कि ऐसा करना उनका कर्तव्य है और उन्हें अब भी इस बात का दुख है कि इंग्लैंड मैच हार गया। इस तेज गेंदबाज को अभी अपने स्कैन के नतीजों को इंतजार है। वोक्स ने ‘द गार्जियन’ से कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि यह क्या है। आप बस इतना जानते हैं कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं खेल रहे हैं। यह आपकी टीम और आपके साथियों की मेहनत और उनके द्वारा किए गए त्याग, घर पर और मैदान पर देखने वाले लोगों की मेहनत है। आप बस सबके लिए ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते हैं।’’

मैच के कुछ दिन बाद वोक्स ने कहा, ‘‘मैं अब भी बहुत निराश हूं, सचमुच बहुत निराश हूं कि हम वह इतिहास नहीं रच पाए, लेकिन मैंने कभी मैदान पर नहीं जाने के बारे में नहीं सोचा, चाहे जीत के लिए 100 रन ही क्यों ना होते।’’ वोक्स ने कहा कि दर्शकों के खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैदान पर उतरना अच्छा लगा लेकिन वह अपने इस साहसिक कार्य को अधिक तवज्जो नहीं देते। उन्होंने कहा, ‘‘तालियां बजना अच्छा लगा और कुछ भारतीय खिलाड़ी अपना सम्मान दिखाने आए। लेकिन कोई अन्य खिलाड़ी भी ऐसा ही करता। आप नौ विकेट गिरने के बाद मैच खत्म नहीं कर सकते थे।’’

वोक्स ने खुलासा किया कि उन्होंने चौथे दिन से इंग्लैंड के सहायक कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक के साथ एक हाथ से बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सामान्य रूप से एक गेंद खेली और यह बहुत पीड़ादायक था। हमें जल्द ही समझ आ गया कि बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह खेलने से कंधे को सुरक्षा मिलेगी और कम से कम मुझे अपने ऊपरी हाथ को नियंत्रण में रखते हुए गेंद को रोकने में मदद करेगा। मैंने कुछ गेंद खेली, कुछ चूक गया, लेकिन ऐसा लगा कि बचने का यही एकमात्र तरीका है।’’