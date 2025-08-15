Chris Woakes injury Update he shows positive recovery from dislocated shoulder ahead of Ashes series क्या एशेज सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे क्रिस वोक्स? पेसर ने खुद ही दिया अपना इंजरी अपडेट, Cricket Hindi News - Hindustan
क्या एशेज सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे क्रिस वोक्स? पेसर ने खुद ही दिया अपना इंजरी अपडेट

इंग्लिश पेसर क्रिस वोक्स का शोल्डर भारत के खिलाफ ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में डिस्लोकेट हो गया था। ऐसे में सवाल था कि क्या वे अब एशेज सीरीज से भी बाहर हो जाएंगे? इसका जवाब थोड़ा बहुत मिल चुका है। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 05:59 AM
इंग्लैंड के पेसर क्रिस वोक्स का शोल्डर भारत के खिलाफ पांचवें मैच में डिस्लोकेट हो गया था। ऐसे में सवाल था कि क्या वे अब एशेज सीरीज से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्रिस वोक्स को ओवल टेस्ट मैच के पहले दिन चोट लगी थी और आखिरी दिन तक वे दर्द में नजर आए थे। वे अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहे थे। यही कारण था कि इंग्लैंड के लिए एशेज सीरीज से पहले इसे बड़ा खतरा बताया जा रहा था। हालांकि, क्रिस वोक्स ने अपनी टीम को एक सकारात्मक खबर दी है।

क्रिस वोक्स कंधे की चोट के कारण आखिरी मैच में गेंदबाजी तो नहीं कर पाए थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक हाथ से बल्लेबाजी करने और टीम के लिए आखिरी के कुछ रन बनाने के लिए मैदान पर उतर पड़े थे। हालांकि, इंग्लैंड की टीम ओवल में 6 रन से हार गई थी। अब क्रिस वोक्स ने अपनी इंजरी पर अपडेट दिया है। द हंड्रेड के दौरान स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए वोक्स चोट के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बिना स्लिंग (हाथ को सपोर्ट देने वाली बेल्ट) के नजर आए, जो उनकी इंजरी पर अपने आप में बड़ा अपडेट था।

वोक्स ने कहा, "मेरे लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है। इसे देखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जाहिर है कि मैं स्लिंग से बाहर आ गया हूं और मुझे लगता है कि अब मैं इसे काफी बेहतर तरीके से हिला सकता हूं, जो अगले दो हफ्तों में और अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार जब आप इसमें थोड़ी और गतिशीलता पा लेते हैं, तो यह थोड़ा सामान्य लगने लगता है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। मैं रिहैब पर ध्यान केंद्रित करने और इसे जितना हो सके उतना मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा। आदर्श रूप से, मुझे अभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम देखेंगे कि यह कैसे होता है और उम्मीद है कि हम इसे फिर से अच्छा और मजबूत बना पाएंगे।"

अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वे एशेज सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे। अगर सर्जरी की जरूरत पड़ी तो वे पहले कुछ मैच मिस भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि 21 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए क्रिस वोक्स उपलब्ध हो सकते हैं। क्रिस वोक्स के पास रिकवरी के लिए तीन महीने का लंबा समय है। इंग्लैंड के सिलेक्टर्स चाहेंगे कि उनके लिए अनुभवी तेज गेंदबाज उपलब्ध रहे, जो गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कुछ योगदान आपके लिए देता है।