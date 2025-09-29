क्रिस वोक्स ने चौंकाया, इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट; इंडिया सीरीज में हुआ था कुछ ऐसा

क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर वोक्स ने लंबी-चौड़ी के जरिए संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2011 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था।

इंग्लैंड के स्टार बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने सोमवार (29 सितंबर) को चौंका दिया। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 36 वर्षीय वोक्स को चोटिल होने के कारण हाल ही में घोषित हुए इंग्लैंड के एशेज स्क्वॉड में जगह नहीं मिली। उनका भारत के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज के आखिरी मैच में कंधा डिस्लोकेट हो गया था। उन्हें अपने करियर में कई बार लंबे समय तक चोटों से जूझना पड़ा। उन्होंने 2011 में सिडनी के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वोक्स ने 62 टेस्ट (2034 रन, 198 विकेट), 122 वनडे (1524 रन, 173 विकेट) और 33 टी20 इंटरनेशनल मैच (147 रन, 31 विकेट) खेले। उन्होंने रिटायरमेंट पर एक लंबी-चौड़ी सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है।

वोक्स ने पोस्ट में कहा, "वो पल आ गया है। मैंने फैसला किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का यही सही समय है। इंग्लैंड के लिए खेलना एक ऐसी चीज थी जिसका मैं बचपन से ही सपना देखता था। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मैंने उन सपनों को जिया। पिछले 15 सालों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना, थ्री लायंस जर्सी पहनना और टीम के साथियों के साथ मैदान साझा करना, जिनमें से कई मेरे जिंदगभर के दोस्त हैं, ऐसी चीजी हैं जिनपर मुझे बहुत गर्व है।'' उन्होंने कहा, “2011 में ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करना कल की ही बात लगती है। हालांकि, जब आप लुत्फ उठा रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है। दो वर्ल्ड कप जीतना और कुछ अद्भुत एशेज सीरीज का हिस्सा बनना, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे साथियों के साथ वो यादें और जश्न हमेशा मेरे साथ रहेंगे।”