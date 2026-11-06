ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने इंग्लैंड में किया था कोकीन का सेवन, एक महीने के लिए होना पड़ा था बैन
ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व बल्लेबाज को एक महीने के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसे कोकीन का सेवन करते पाया गया था। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि क्रिस लिन हैं, जिनका बैन पूरा हो चुका है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज क्रिस लिन पर एक महीने का बैन लगा था। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी की क्रिकेट रेगुलेटर ने उन्हें एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। 18 जुलाई 2026 को टी20 ब्लास्ट के फाइनल के दिन किए गए ड्रग टेस्ट में कोकीन पाए जाने के बाद लिन पर यह जुर्माना लगाया गया है। क्रिस लिन इस टी20 टूर्नामेंट में नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेल रहे थे। उन्होंने इस जुर्माने को स्वीकार कर लिया है। वह अपना सस्पेंशन पूरा कर चुके हैं, लेकिन लंबे बैन से बच गए हैं। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो यह है कि वह टूर्नामेंट के बाद कोकीन का सेवन किए थे और दूसरी वजह यह थी कि उनके सैंपल में कोकीन की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं थी।
क्रिकबज के मुताबिक, ईसीबी के क्रिकेट रेगुलेटर की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “क्रिकेटर का यूरिन सैंपल एनालिसिस के लिए फ्रांस के लेबोरेटोइरे एंटी-डोपेज में WADA से मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी में भेजा गया था और कोकीन के मेटाबोलाइट बेंजॉयलेगोनिन के लिए एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स (“AAF”) मिलीं। कोकीन को 2026 WADA प्रतिबंधित लिस्ट के सेक्शन S.6A के तहत एक स्टिमुलेंट के तौर पर लिस्ट किया गया है। यह एक नॉन-स्पेसिफाइड सब्सटेंस है, जो सिर्फ कॉम्पिटिशन में बैन है। कोकीन को 2026 WADA की प्रतिबंधित लिस्ट में खास तौर पर एब्यूज के सब्सटेंस के तौर पर भी पहचाना गया है।”
31 जुलाई को क्रिस लिन को ड्रग टेस्ट के नतीजों के बारे में बताया था। उन्हें इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि उन्हें कुछ समय के लिए खेल से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, 20 अगस्त को क्रिस लिन ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया और इस बात को स्वीकार किया है कि 15 और 16 जुलाई को कोकीन का इस्तेमाल किया था। क्रिकेट रेगुलेटर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लिन ने कहा कि उनका अपराध आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन एंटी-डोपिंग रूल्स (ADR) का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि कोकीन के इस्तेमाल का उनके स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने यह साबित करने के लिए सबूत भी दिए कि कोकीन का सेवन उन्होंने आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन किया था।
23 सितंबर को लिन को इसके बारे में नोटिस भेजा गया कि उन पर ये आरोप सिद्ध हुआ है। नोटिस में यह भी कहा गया कि उन्होंने लिन के इस एक्सप्लेनेशन को माना है यह उल्लंघन कॉम्पिटिशन के बाद हुआ था। लिन पर पहले ECB के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत दो चार्ज लगे थे, लेकिन बाद में उनमें से एक चार्ज को हटा दिया गया, क्योंकि उनके यूरिन सैंपल में कोकीन का लेवल वर्ल्ड एंटी-डोपिंग अथॉरिटी (WADA) के नियमों के तहत चार्ज के लिए जरूरी मिनिमम लेवल से कम पाया गया था। लिन पर तीन महीने का बैन लगने वाला था, लेकिन इसे घटाकर एक महीने का कर दिया गया। उन्होंने कन्फर्म किया कि उन्होंने 'सबस्टेंस ऑफ अब्यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम' पूरा कर लिया है। इस वजह से सस्पेंशन 30 अगस्त को पूरा माना गया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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