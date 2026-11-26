वैभव सूर्यवंशी की तूफानी डबल सेंचुरी और 28 छक्के देख क्रिस गेल बोले- वनडे में 300 भी बनने तय हैं
वैभव सूर्यवंशी की लिस्ट ए क्रिकेट में तूफान से भी तेज डबल सेंचुरी और एक ही पारी में 28 छक्के देखने के बाद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने कहा है कि अब वनडे मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी बनना लगभग तय है।
वैभव सूर्यवंशी ने 24 नवंबर को एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया था, जिसकी तारीफ करने से यूनिवर्स बॉस कहे जाने वाले क्रिस गेल भी पीछे नहीं रह सके। क्रिस गेल ने वैभव सूर्यवंशी की तूफान से तेज डबल सेंचुरी और एक ही पारी में 28 छक्के देखने के बाद कहा है कि अब वनडे मैच में 300 बनने भी तय हैं। क्रिस गेल भी तेज तर्रार पारियों के लिए फेमस थे, लेकिन अब वैभव से ज्यादा तूफानी ओपनर आपको विश्व क्रिकेट में नजर नहीं आएगा। हालांकि, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको अपना जलवा बिखेरना बाकी है। कुछ ही मौके उन्हें मिले हैं, जहां वे उतने ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने महज 52 गेंदों में डबल सेंचुरी पूरी की, जो लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक है। कोई भी बल्लेबाज 100 से कम गेंदों में वहां तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने करीब 400 के स्ट्राइक रेट से दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया था।
15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की डबल सेंचुरी और पारी में 28 छक्के जड़ने पर क्रिस गेल ने क्रेक्स पर कहा, "यह तो जबरदस्त है। 28 छक्के। मेरा मतलब है, मेरा फोन बज रहा था। मैं सोच रहा था, क्या हुआ? यहां क्या हो रहा है? हां। और जब किसी ने मुझसे कहा, तो मैंने 12 ओवर में डबल सेंचुरी देखी। मैं सोच रहा था, क्या यह T20 गेम है? उन्होंने कहा, नहीं, यह 50 ओवर का गेम है। मैं सोच रहा था, क्या? इससे पता चलता है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में ट्रिपल सेंचुरी लगना लगभग तय है। जैसा कि मैंने कहा, यह आदमी भी गेम को बदल रहा है और मुझे उम्मीद है कि उसे मौका मिलेगा।"
बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लीग मैच में यूएई के खिलाफ महज 28 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था, जबकि 40 गेंदों में वह 150 के पार पहुंच गए थे। वहीं, 52 गेंदों में 204 रन उन्होंने बना लिए थे और अगली गेंद पर वे आउट हो गए थे। हालांकि, तब तक वे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। इसके अलावा 28 छक्के इस पारी में उन्होंने जड़े, जो कि अपने आप में लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे तेज शतक, सबसे तेज 150 और सबसे तेज डबल सेंचुरी जड़ने का विश्व रिकॉर्ड वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपने नाम किया। यह सब उन्होंने एक ही मैच में हासिल किया। टीम के लिए भी कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट