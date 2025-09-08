क्रिस गेल का IPL को लेकर महाखुलासा, बोले- इस टीम ने मेरा अनादर किया और बच्चे की तरह ट्रीट किया

क्रिस गेल ने आईपीएल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि पंजाब किंग्स ने उनके साथ अनादर किया। मेरा आईपीएल सीजन समय से पहले ही समाप्त हो गया था। मैं बहुत निराश था और डिप्रेशन में भी था।

वेस्टइंडीज के महान सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने उस सीजन की सच्चाई और दर्द बयां किया है, जो उन्होंने पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) के साथ गुजारा था। क्रिस गेल ने कहा है कि पंजाब की फ्रेंचाइजी ने उनका अनादर किया और उन्हें ऐसे ट्रीट किया, जैसे वे एक बच्चे हैं। उन्होंने केएल राहुल और अनिल कुंबले का भी जिक्र किया है, जो उस सम कप्तान और हेड कोच थे।

क्रिस गेल ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा, "पंजाब के साथ मेरा आईपीएल सीजन समय से पहले ही खत्म हो गया था। किंग्स इलेवन में मेरा अनादर किया गया। मुझे लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद, जिसने लीग के लिए इतना कुछ किया और मूल्य अर्जित की, मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया। जिंदगी में पहली बार, मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। अनिल कुंबले से बात करते हुए मैं रो पड़ा, क्योंकि मैं बहुत आहत था। मैं उनसे और फ्रेंचाइजी के संचालन के तरीके से निराश था। केएल राहुल ने मुझे फोन करके भी कहा, 'क्रिस, रुको, तुम अगला मैच खेलोगे' लेकिन मैंने बस कहा, 'तुम्हें शुभकामनाएं', और अपना बैग पैक करके बाहर निकल गया।"