Chris Gayle on Punjab Kings My IPL ended prematurely with PBKS I was disrespected at Kings XI क्रिस गेल का IPL को लेकर महाखुलासा, बोले- इस टीम ने मेरा अनादर किया और बच्चे की तरह ट्रीट किया, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Chris Gayle on Punjab Kings My IPL ended prematurely with PBKS I was disrespected at Kings XI

क्रिस गेल ने आईपीएल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि पंजाब किंग्स ने उनके साथ अनादर किया। मेरा आईपीएल सीजन समय से पहले ही समाप्त हो गया था। मैं बहुत निराश था और डिप्रेशन में भी था।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 12:56 PM
वेस्टइंडीज के महान सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने उस सीजन की सच्चाई और दर्द बयां किया है, जो उन्होंने पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) के साथ गुजारा था। क्रिस गेल ने कहा है कि पंजाब की फ्रेंचाइजी ने उनका अनादर किया और उन्हें ऐसे ट्रीट किया, जैसे वे एक बच्चे हैं। उन्होंने केएल राहुल और अनिल कुंबले का भी जिक्र किया है, जो उस सम कप्तान और हेड कोच थे।

क्रिस गेल ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा, "पंजाब के साथ मेरा आईपीएल सीजन समय से पहले ही खत्म हो गया था। किंग्स इलेवन में मेरा अनादर किया गया। मुझे लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद, जिसने लीग के लिए इतना कुछ किया और मूल्य अर्जित की, मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया। जिंदगी में पहली बार, मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। अनिल कुंबले से बात करते हुए मैं रो पड़ा, क्योंकि मैं बहुत आहत था। मैं उनसे और फ्रेंचाइजी के संचालन के तरीके से निराश था। केएल राहुल ने मुझे फोन करके भी कहा, 'क्रिस, रुको, तुम अगला मैच खेलोगे' लेकिन मैंने बस कहा, 'तुम्हें शुभकामनाएं', और अपना बैग पैक करके बाहर निकल गया।"

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच का क्यों नहीं किया बॉयकॉट? BCCI ने बताया कारण

किंग्स इलेवन पंजाब के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आईपीएल खेले हैं। 142 मैच वे इस लीग में खेले हैं। इनकी 141 पारियों में कुल 4965 रन उन्होंने बनाए हैं। 175 उनका बेस्ट है। 6 शतक और 31 अर्धशतक उन्होंने जड़े हैं। 2008 में उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया था और इसके बाद 2021 में उन्होंने आखिरी आईपीएल मैच खेला है। 2021 के सीजन के तीन मैच पहले ही उन्होंने पंजाब किंग्स का साथ छोड़ दिया था और वे आगे इस लीग में नजर नहीं आए।

