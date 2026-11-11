सैंडपेपर कांड में इस इंसान को मिलनी चाहिए थी कड़ी सजा, उस्मान ख्वाजा के सपोर्ट में उतरे क्रिस ब्रॉड
उस्मान ख्वाजा के सपोर्ट में क्रिस ब्रॉड आगे आए हैं। उन्होंने ख्वाजा के खुलासे का समर्थन करते हुए सैंडपेपरगेट कांड को लेकर डैरेन लीमन पर निशाना साधा। ब्रॉड ने कहा कि लीमन को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी।
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने 2018 के गेंद से छेड़छाड़ करने के बहुचर्चित मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हेड कोच डैरेन लीमन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान हुई इस घटना के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में खुलासा किया है कि टीम के सभी सदस्यों को सैंडपेपर (रेगमाल) का उपयोग करने की जानकारी थी। ब्रॉड ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए लीमन पर निशाना साधा, जो दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच थे। ब्रॉड ने सवाल उठाया कि वह गेंद से छेड़छाड़ की घटना से कैसे अनजान रह सकते थे।
'तो उन्हें टीम का कोच नहीं होना चाहिए था'
फॉक्स स्पोर्ट्स के अनुसार ब्रॉड ने ट्रैक रेडियो से कहा, ''डैरेन लीमन को निश्चित रूप से इसके बारे में सब कुछ पता था। अगर उन्हें इसके बारे में पता नहीं था तो उन्हें टीम का कोच नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन्हें कम सजा मिली। यह ठीक है कि उन्होंने कुछ महीनो बाद अपना पद छोड़ दिया था लेकिन उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया।'' ब्रॉड ने 2013 की एशेज सीरीज के दौरान अपने बेटे और इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की लीमन द्वारा की गई आलोचना का भी जिक्र किया। तब ब्रॉड ने स्लिप में कैच देने के बावजूद पवेलियन लौटने से इनकार कर दिया था। लीमन ने बाद में आगाह किया था कि जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा तो ऑस्ट्रेलियाई टीम स्टुअर्ट ब्रॉड को दिन में तारे दिखा देगी।
'इस मामले में डैरेन लीमन से बेहद खफा हूं'
इंग्लैंड के लिए 25 टेस्ट और 34 वनडे मैच खेलने वाले क्रिस ब्रॉड ने कहा, ''और ये रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच, जो मैदान पर सैंडपेपर लेकर आए और इस घटना की जानकारी होने से साफ इनकार कर रहे हैं। इस मामले में मैं डैरेन लीमन से बेहद खफा हूं।'' यह विवाद 2018 में केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान सामने आया, जब कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर का इस्तेमाल करके गेंद की स्थिति बदलने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वार्नर पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि बैनक्रॉफ्ट को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से नौ महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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