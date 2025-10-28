Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Chris Broad claims I was told not to punish India for slow over rate as ICC match referee
ICC के पूर्व मैच रेफरी का दावा- मुझसे कहा गया था भारत को स्लो ओवर रेट के लिए सजा नहीं देनी है

ICC के पूर्व मैच रेफरी का दावा- मुझसे कहा गया था भारत को स्लो ओवर रेट के लिए सजा नहीं देनी है

संक्षेप: आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने खुलासा किया है कि मैच अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान एक बार भारत को ओवर-रेट के जुर्माने से बचाने के लिए उनसे 'नरमी बरतने' के लिए कहा गया था।

Tue, 28 Oct 2025 07:14 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मैच रेफरी को लेकर हाल ही में खेले गए टी20 एशिया कप 2025 में खूब बवाल मचा था। अब आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने बड़ा आरोप भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर लगाया है। क्रिस ब्रॉड ने खुलासा किया है कि मैच अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान एक बार भारत को ओवर-रेट के जुर्माने से बचाने के लिए उनसे 'नरमी बरतने' के लिए कहा गया था। हालांकि, उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि किसने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। क्रिस ब्रॉड ने ये भी हिंट दिया है कि इसकी जानकारी भारतीय टीम के तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली को भी थी।

द टेलीग्राफ से बात करते हुए क्रिस ब्रॉड ने यह नहीं बताया कि यह घटना कब हुई और किसने ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें एक मैच के दौरान फोन आया था, जिसमें भारत निर्धारित ओवर-रेट से पीछे था। ब्रॉड ने कहा, “भारत मैच के अंत में तीन-चार ओवर पीछे था, इसलिए यह जुर्माना बनता था। मुझे फोन आया और कहा गया, 'ढील बरतो, थोड़ा समय निकालो, क्योंकि यह भारत है।' और मैंने कहा, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा समय निकालना पड़ा और ओवर-रेट को निर्धारित सीमा से नीचे लाया गया।”

उन्होंने आगे बताया, "अगले मैच में भी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने (सौरव गांगुली) मेरी कोई भी बात जल्दी ओवर करने के लिए नहीं सुनी, तो मैंने फोन करके पूछा, 'अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?' और मुझे कहा गया, 'बस उनके साथ ही करो।'" ब्रॉड 2003 से पिछले साल फरवरी तक आईसीसी मैच रेफरी रहे और इस दौरान उन्होंने 123 टेस्ट मैचों, 361 वनडे और 138 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रेफरी के तौर पर काम किया। वह मैच रेफरी के तौर पर काम करते रहने में खुश हैं, लेकिन आईसीसी ने उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Sourav Ganguly Team India
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |