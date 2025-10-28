ICC के पूर्व मैच रेफरी का दावा- मुझसे कहा गया था भारत को स्लो ओवर रेट के लिए सजा नहीं देनी है
मैच रेफरी को लेकर हाल ही में खेले गए टी20 एशिया कप 2025 में खूब बवाल मचा था। अब आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने बड़ा आरोप भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर लगाया है। क्रिस ब्रॉड ने खुलासा किया है कि मैच अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान एक बार भारत को ओवर-रेट के जुर्माने से बचाने के लिए उनसे 'नरमी बरतने' के लिए कहा गया था। हालांकि, उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि किसने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। क्रिस ब्रॉड ने ये भी हिंट दिया है कि इसकी जानकारी भारतीय टीम के तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली को भी थी।
द टेलीग्राफ से बात करते हुए क्रिस ब्रॉड ने यह नहीं बताया कि यह घटना कब हुई और किसने ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें एक मैच के दौरान फोन आया था, जिसमें भारत निर्धारित ओवर-रेट से पीछे था। ब्रॉड ने कहा, “भारत मैच के अंत में तीन-चार ओवर पीछे था, इसलिए यह जुर्माना बनता था। मुझे फोन आया और कहा गया, 'ढील बरतो, थोड़ा समय निकालो, क्योंकि यह भारत है।' और मैंने कहा, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा समय निकालना पड़ा और ओवर-रेट को निर्धारित सीमा से नीचे लाया गया।”
उन्होंने आगे बताया, "अगले मैच में भी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने (सौरव गांगुली) मेरी कोई भी बात जल्दी ओवर करने के लिए नहीं सुनी, तो मैंने फोन करके पूछा, 'अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?' और मुझे कहा गया, 'बस उनके साथ ही करो।'" ब्रॉड 2003 से पिछले साल फरवरी तक आईसीसी मैच रेफरी रहे और इस दौरान उन्होंने 123 टेस्ट मैचों, 361 वनडे और 138 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रेफरी के तौर पर काम किया। वह मैच रेफरी के तौर पर काम करते रहने में खुश हैं, लेकिन आईसीसी ने उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया है।