Chinnaswamy Can suffer consequences of KSCS mistake Womens ODI World Cup matches Could Be Shifted in Thiruvananthapuram चिन्नास्वामी भुगतेगा KSCS की गलती की सजा? वनडे वर्ल्ड कप को लेकर टालमटोल, नए वेन्यू पर भी नजर, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Chinnaswamy Can suffer consequences of KSCS mistake Womens ODI World Cup matches Could Be Shifted in Thiruvananthapuram

चिन्नास्वामी भुगतेगा KSCS की गलती की सजा? वनडे वर्ल्ड कप को लेकर टालमटोल, नए वेन्यू पर भी नजर

बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम केएससीए की गलती की सजा भुगत सकता है। केएससीए का महिला वनडे वर्ल्ड कप को लेकर टालमटोल वाला रवैया है। अब नए वेन्यू पर भी नजर है।

Bhasha Tue, 12 Aug 2025 10:05 PM
share Share
Follow Us on
चिन्नास्वामी भुगतेगा KSCS की गलती की सजा? वनडे वर्ल्ड कप को लेकर टालमटोल, नए वेन्यू पर भी नजर

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप मैचों का भविष्य अनिश्चित हो गया है क्योंकि मेजबान कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) 10 अगस्त तक पुलिस की मंजूरी नहीं ले सका है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने केएससीए को पिछले शनिवार तक आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सूचित किया था लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार मंगलवार तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस बीच तिरुवनंतपुरम के कार्यवत्तोम स्थित ग्रीनफील्ड्स स्टेडियम बेंगलुरु में होने वाले मैचों की मेजबानी के लिए एक संभावित वैकल्पिक स्थल के रूप में उभरा है।

आईसीसी के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इसके बाद इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका (तीन अक्टूबर), भारत और बांग्लादेश (26 अक्टूबर), दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर और दो नवंबर को फाइनल यहां खेला जाना है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि केरल क्रिकेट संघ (केसीए) के अधिकारियों से प्रतियोगिता के कार्यक्रम और लगभग एक महीने के भीतर होने वाले बड़े मैचों की मेजबानी के लिए आयोजन स्थल की तैयारी के बारे में पूछा गया है।

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड में जीत से महिला विश्व कप से पहले भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा: तेंदुलकर

आईसीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार मेजबान संघ को टूर्नामेंट शुरू होने से 30 दिन पहले आयोजन स्थल को वैश्विक शासी निकाय को सौंपना होगा और उस अवधि के दौरान स्टेडियम में कोई अन्य मैच नहीं होना चाहिए। हालांकि, ग्रीनफील्ड्स स्टेडियम 21 अगस्त से सात सितंबर के बीच केरल क्रिकेट लीग (केसीएल) के मैचों की मेजबानी करने वाला है लेकिन केसीए के अधिकारियों को विश्वास है कि अगर विश्व कप के मैच होते हैं तो वे टी20 मैचों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देंगे। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने पीटीआई को बताया, ‘‘अगर विश्व कप के मैच यहां स्थानांतरित किए जाते हैं तो हमारे पास वैकल्पिक स्थल हैं लेकिन अभी हम अंतिम पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं।’’

ये भी पढ़ें:टूटेगा मिथक, खत्म होगा ICC ट्रॉफी का सूखा..वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत की हुंकार

केएससीए अधिकारियों ने संभावित स्थल परिवर्तन से संबंधित सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन पता चला है कि उन्होंने पुलिस की मंजूरी लेने के लिए विश्व कप के मैच खाली स्टेडियम में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि केएससीए को महाराजा टी20 ट्रॉफी को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खाली स्टेडियम में कराने का फैसला करने के बावजूद इसे मैसुरु स्थानांतरित करना पड़ा था। एक सदस्यीय डीकुन्हा आयोग द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए ‘असुरक्षित’ घोषित किए जाने के बाद राज्य संघ को टूर्नामेंट को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य सरकार ने चार जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए आयोग का गठन किया था। भगदड़ में कई लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

Cricket News Bengaluru
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |