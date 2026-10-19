चिन्मय सुतार ने 400 रन बनाकर मचाया धमाल, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय; देखें फर्स्ट क्लास की सबसे बड़ी पारियां
Chinmay Sutar Scores 400 in Ranji Trophy: चिन्मय सुतार ने रणजी ट्रॉफी में नागालैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और 400 रन जुटाए। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया है।
29 वर्षीय बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने इतिहास के पन्नों में अपना दर्ज करवा लिया है। उन्होंने सोमवार को रणजी ट्रॉफी में 400 रनों का आंकड़ा छूते ही कमाल कर दिया। मिजोरम टीम का हिस्सा चिन्मय ने नागालैंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन ऐसा किया। उन्होंने 517 गेंद का सामना करने के बाद नाबाद 400 रन बनाए, जिसमें 46 चौके और सात छक्के शामिल हैं। वह फर्स्ट क्रिकेट इतिहास में 400 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। भाऊसाहेब निंबालकर ने 77 साल पहले रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से काठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रन जुटाए थे। निंबालकर ने दिसंबर 1948 में खेली अपनी पारी में 49 चौके और एक छक्का जमाया था।
चिन्मय ये कमाल करने वाले 10वें क्रिकेटर
चिन्मय फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक पारी में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी हैं। फर्स्ट क्लास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम दर्ज है। उन्होंने जून 1994 में वारविकशायर की तरफ से डरहम के खिलाफ 427 गेंदों में नाबाद 501 रन बनाए थे, जिसमें 62 चौके और 10 छक्के हैं। लारा ने अप्रैल 2004 में वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड टेस्ट में 582 गेंदों में नाबाद 400 रन जोड़े थे, जिसमें 43 चौके और चार सिक्स हैं। लारा के अलावा ऑस्ट्रेलिया के बिल पोंसफोर्ड ने दो बार 400 प्लस रनों की पारी खेली। पोंसफोर्ड ने विक्टोरिया की ओर दिसंबर 1927 में क्वींसलैंड के सामने 437 और 1923 में तस्मानिया के खिलाफ 429 रन बनाए।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर
501* - ब्रायन लारा वारविकशायर की ओर से बनाम डरहम (जून 1994)
499 - हनीफ मोहम्मद कराची की ओर से बनाम बहावलपुर (जनवरी 1959)
452* - डोनाल्ड ब्रैडमैन न्यू साउथ वेल्स की ओर से बनाम क्वींसलैंड (जनवरी 1930)
443* - भाऊसाहेब निंबालकर महाराष्ट्र की ओर से बनाम काठियावाड़ (दिसंबर 1948)
437 - बिल पोंसफोर्ड विक्टोरिया की ओर से बनाम क्वींसलैंड (दिसंबर 1927)
429 - बिल पोंसफोर्ड विक्टोरिया की ओर से बनाम तस्मानिया (फरवरी 1923)
428 - आफताब बलूच सिंध की ओर से बनाम बलूचिस्तान (फरवरी 1974)
424 - आर्ची मैकलारेन लंकाशायर की ओर से बनाम समरसेट (जुलाई 1885)
410* - सैम नॉर्थईस्ट ग्लेमोर्गन की ओर से बनाम लीसेस्टरशायर (जुलाई 2022)
405* - ग्राहम हिक वॉर्सेस्टरशायर की ओर से बनाम समरसेट (मई 1988)
400* - ब्रायन लारा वेस्टइंडीज की ओर से बनाम इंग्लैंड (अप्रैल 2004)
400* - चिन्मय सुतार मिजोरम की ओर से बनाम नागालैंड (अक्टूबर 2026)
चिन्मय ने दसवें विकेट के लिए दमदार साझेदारी की
मिजोरम बनाम नागालैंड मैच की बात करें तो जब चिन्मय 231 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी आखिरी बल्लेबाज लालरेमपुइया छकछुआक उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए। उस समय मिजोरम का स्कोर 392/9 था। चिन्मय ने उनके साथ दसवें विकेट के लिए 189 रन की दमदार साझेदारी की। इसमें सुतार का योगदान 169 रन का रहा। लालरेमपुइया 14 रन बनाकर नाबाद रहे। मिजोरम ने अपनी पहली पारी 581 के स्कोर पर घोषित की। चिन्मय मिजोरम की टीम से जुड़ने से पहले मुंबई की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुके।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय