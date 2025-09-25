chief selector Ajit Agarkar on Mohammed Shami snub do not have an update he has not played a lot of cricket कोई अपडेट नहीं मिला...शमी के करियर पर मंडराए काले बादल, अजीत अगरकर ने बाहर होने की वजह बताई, Cricket Hindi News - Hindustan
कोई अपडेट नहीं मिला...शमी के करियर पर मंडराए काले बादल, अजीत अगरकर ने बाहर होने की वजह बताई

भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता ने मोहम्मद शमी के चयन ना होने की वजह बताई है। उनका मानना है कि तेज गेंदबाज ने पिछले 2-3 साल में कम क्रिकेट खेली है और उनकी फिटनेस पर भी कोई अपडेट नहीं है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 06:16 PM
वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए गुरुवार को भारतीय टीम का ऐलान हुआ। शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलने वाली टीम में कई बदलाव हुए हैं। वहीं कुछ खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं, जिसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम भी शामिल है। वह लगातार दूसरी सीरीज में भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके हैं। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी के बाहर होने की वजह बताई है। अजीत अगरकर ने कहा है कि उन्हें पता नहीं है कि शमी कितने फिट हैं और उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है।

मोहम्मद शमी ने आखिरी बार दलीप ट्रॉफी के दौरान लाल गेंद से क्रिकेट खेला था। ईस्ट जोन के लिए वह प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए। मोहम्मद शमी ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला था। अगरकर ने कहा कि इस तेज गेंदबाज ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मैच नहीं खेले हैं और उन्हें टीम में वापसी के लिए घरेलू टूर्नामेंट में और अधिक प्रदर्शन करने की जरूरत है।

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बारे में पूछने पर अगरकर ने कहा कि अभी उन्हें पता नहीं है कि वह कितने फिट हैं। उन्होंने कहा ,‘‘ हमें कोई अपडेट नहीं मिली है। मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले 2-3 सालों में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। पिछले दो तीन साल में बंगाल के लिये एक मैच और दलीप ट्रॉफी का एक मैच खेला है।'' ऐसे में मोहम्मद शमी के लिए टेस्ट करियर लगभग खत्म होने के कगार पर है। क्योंकि वह काफी समय से फिटनेस की समस्या से भी परेशान हैं और उनकी उम्र भी खेल के लंबे

अजीत अगरकर से गुरनूर बरार के प्रदर्शन को लेकर पूछा गया, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता ने कहा कि वे लगातार नई तेज गेंदबाजी प्रतिभाओं की तलाश में हैं और बरार ने आशाजनक प्रदर्शन किया है। अगरकर ने कहा, ''हम हमेशा तलाश में रहते हैं। हम कुछ समय के लिए विदेशी दौरे पर नहीं जा रहे, इसलिए हमारे पास काफी समय है। उन्होंने अच्छा किया है। भारत ए दौरे ने हमें देखने का मौका दिया। सिर्फ वो नहीं, बल्कि तीन या चार खिलाड़ी। हम तेज गेंदबाजों का एक पूल बनाना चाहते हैं क्योंकि इसमें चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। आपको पर्याप्त बैकअप चाहिए होता है।"

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में दो टेस्ट कोलकाता और गुवाहाटी में 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच खेले जायेंगे । इसके बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैच होंगे । दक्षिण अफ्रीका का दौरा 19 दिसंबर को आखिरी टी20 के साथ खत्म होगा ।

टीम :

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव ।

