चेतेश्वर पुजारा ने IPL 2026 से पहले इस टीम को चेताया, बोले- जरूरत से ज्यादा लापरवाही…

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल मस्तमौला है, मगर कई बार जरूर से ज्यादा रिलेक्स होने पर चीजें हाथों से फिसल जाती है, जिसका खामियाजा टीम को टूर्नामेंट से बाहर होकर उठाना पड़ता है।

आईपीएल 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिन का समय रह गया है। ऐसे में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने दिल्ली कैपिटल्स और उनके कप्तान अक्षर पटेल को चेताया है। पुजारा का कहना है कि डीसी को जरूर से ज्यादा रिलेक्स होने की जरूरत नहीं है। उनके कप्तान मस्तमौला है, मगर कई बार जरूर से ज्यादा रिलेक्स होने पर चीजें हाथों से फिसल जाती है, जिसका खामियाजा टीम को टूर्नामेंट से बाहर होकर उठाना पड़ता है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ पिछले साल ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से पुजारा ने उनके लिए यह बात कही है।

दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत आईपीएल 2025 में शानदार रही थी, मगर फिर प्लेऑफ से पहले लगातार 5 मैच हारने की वजह टीम प्लेऑफ में कदम नहीं रख पाई। पुजारा का कहना है कि अगर टीम शुरुआत में लय हासिल कर लेती है तो डीसी को इसे अंत तक बरकरार रखने की जरूरत है।

चेतेश्वर पुजारा ने स्टार स्पोर्ट्स से, "अक्षर पटेल काफी शांत स्वभाव के हैं, वह ज्यादा दबाव नहीं लेते। उनकी पर्सनैलिटी वाकई बहुत अच्छी है, खासकर IPL के लिए, जहाँ बहुत ज्यादा दबाव होता है। वह अपने खिलाड़ियों का पूरा साथ देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जरूरत से ज्यादा रिलेक्स न हो जाएं। उन्हें जरूरत से ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए, और न ही मैच की लय को अपने हाथ से फिसलने देना चाहिए।

पिछले साल DC के पास मैच की लय थी, लेकिन उन्होंने उसे गंवा दिया था। इस सीज़न में उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा।"

गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद कैफ ने कहा कि उन्हें इस सीजन में दिल्ली के कप्तान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस स्पिन-गेंदबाज ऑलराउंडर के लिए IPL 2025 काफी मुश्किल रहा, जिसमें उन्होंने 57.60 की औसत और 8.47 की इकॉनमी रेट से सिर्फ़ 5 विकेट लिए; यह 2018 के बाद से उनके विकेटों की सबसे कम संख्या थी।