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चेतेश्वर पुजारा ने IPL 2026 से पहले इस टीम को चेताया, बोले- जरूरत से ज्यादा लापरवाही…

Mar 19, 2026 01:16 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल मस्तमौला है, मगर कई बार जरूर से ज्यादा रिलेक्स होने पर चीजें हाथों से फिसल जाती है, जिसका खामियाजा टीम को टूर्नामेंट से बाहर होकर उठाना पड़ता है।

चेतेश्वर पुजारा ने IPL 2026 से पहले इस टीम को चेताया, बोले- जरूरत से ज्यादा लापरवाही…

आईपीएल 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिन का समय रह गया है। ऐसे में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने दिल्ली कैपिटल्स और उनके कप्तान अक्षर पटेल को चेताया है। पुजारा का कहना है कि डीसी को जरूर से ज्यादा रिलेक्स होने की जरूरत नहीं है। उनके कप्तान मस्तमौला है, मगर कई बार जरूर से ज्यादा रिलेक्स होने पर चीजें हाथों से फिसल जाती है, जिसका खामियाजा टीम को टूर्नामेंट से बाहर होकर उठाना पड़ता है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ पिछले साल ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से पुजारा ने उनके लिए यह बात कही है।

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दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत आईपीएल 2025 में शानदार रही थी, मगर फिर प्लेऑफ से पहले लगातार 5 मैच हारने की वजह टीम प्लेऑफ में कदम नहीं रख पाई। पुजारा का कहना है कि अगर टीम शुरुआत में लय हासिल कर लेती है तो डीसी को इसे अंत तक बरकरार रखने की जरूरत है।

चेतेश्वर पुजारा ने स्टार स्पोर्ट्स से, "अक्षर पटेल काफी शांत स्वभाव के हैं, वह ज्यादा दबाव नहीं लेते। उनकी पर्सनैलिटी वाकई बहुत अच्छी है, खासकर IPL के लिए, जहाँ बहुत ज्यादा दबाव होता है। वह अपने खिलाड़ियों का पूरा साथ देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जरूरत से ज्यादा रिलेक्स न हो जाएं। उन्हें जरूरत से ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए, और न ही मैच की लय को अपने हाथ से फिसलने देना चाहिए।

पिछले साल DC के पास मैच की लय थी, लेकिन उन्होंने उसे गंवा दिया था। इस सीज़न में उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा।"

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गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद कैफ ने कहा कि उन्हें इस सीजन में दिल्ली के कप्तान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस स्पिन-गेंदबाज ऑलराउंडर के लिए IPL 2025 काफी मुश्किल रहा, जिसमें उन्होंने 57.60 की औसत और 8.47 की इकॉनमी रेट से सिर्फ़ 5 विकेट लिए; यह 2018 के बाद से उनके विकेटों की सबसे कम संख्या थी।

कैफ़ ने कहा, “अक्षर पटेल पावरप्ले में नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल दिक्कत यह थी कि उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले क्योंकि उनके पास बचाने के लिए ज्यादा रन नहीं थे। इस बार भी वह नई गेंद से ही गेंदबाज़ी करेंगे, फिर कुलदीप और विपराज निगम भी हैं, इसलिए मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस साल वह जोरदार वापसी करेंगे।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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