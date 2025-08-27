तुम कभी ऐसा मत करना...पुजारा ने IPL में झेला नुकसान लेकिन युवाओं को दिया 'बेशकीमती ज्ञान'

चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद युवाओं को 'बेशकीमती ज्ञान' दिया है। दिग्गज बल्लेबाज पुजारा को टेस्ट स्पेशलिस्ट होने के कारण अपने करियर में नुकसान झेलना पड़ा।

दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। वह टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज माने जाते थे। हालांकि, पुजारा को टेस्ट स्पेशलिस्ट होने के कारण आईपीएल में नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद युवाओं को 'बेशकीमती ज्ञान' दिया है। उन्होंने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि तुम कभी सिर्फ टेस्ट पर फोकस मत करना। पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले। उनका मानना है कि अब टेस्ट टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन घरेलू रेड बॉल क्रिकेट की फॉर्म नहीं बल्कि सफेद गेंद की फॉर्म के आधार पर किया जा रहा है, खासकर आईपीएल की।

पुजारा ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, “ईमानदारी से बताऊं तो मैं किसी भी युवा खिलाड़ी को सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि समय बदल रहा है। सफेद गेंद का खेल लोकप्रिय है और समय के अनुसार ढलना जरूरी है। भविष्य निश्चित रूप से टेस्ट मैचों के साथ-साथ सफेद गेंद वाले क्रिकेट का है। टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा है। यह जिंदा रहेगा। लेकिन एक युवा खिलाड़ी को टेस्ट मैचों में चुने जाने के लिए आईपीएल या भारत की टी20 और वनडे टीम में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर आप सफेद गेंद के अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं तो टेस्ट टीम में जगह बनाने की संभावना बहुत कम है। कुछ अपवाद हो सकते हैं। रणजी ट्रॉफी से किसी असाधारण खिलाड़ी को चुना जा सकता है लेकिन ऐसे मामले कम ही होते हैं। टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए आपको रणजी या दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करना होगा। हालांकि, आसान रास्ता सफेद गेंद वाले प्रारूप हैं।”

उन्होंने आगे कहा, "मैं एक युवा खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में खेलने का लक्ष्य रखने की सलाह दूंगा। मैं अन्य से चूक गया और मैं किसी और को यह विकल्प चुनने की सलाह नहीं दूंगा। उन्हें अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश रखनी चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है। अगर आप सम्मान चाहते हैं और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको न केवल खेलना होगा बल्कि लाल गेंद वाले क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी करना होगा।" टेस्ट क्रिकेट में 7195 रन बनाने वाले पुजारा ने साथ ही बताया कि टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्होंने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स गंवाए। हालांकि, पुजारा ने जोर देकर कहा कि उन्हें इस फैसले का कोई पछतावा नहीं है। पुजारा ने कुल 30 आईपीएल मैच खेले और 390 रन बनाए।