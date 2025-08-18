Cheteshwar Pujara says R Ashwin can take up coaching role for Team India in future भविष्य में कौन सा खिलाड़ी बन सकता है टीम इंडिया का कोच? चेतेश्वर पुजारा ने बताया नाम, Cricket Hindi News - Hindustan
भविष्य में कौन सा खिलाड़ी बन सकता है टीम इंडिया का कोच? चेतेश्वर पुजारा ने बताया नाम

भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने बताया है कि भविष्य में टीम इंडिया का हेड कोच कौन सा भारतीय खिलाड़ी बन सकता है। पुजारा का कहना है कि आर अश्विन आने वाले समय में इंडिया कोच की भूमिका निभा सकते हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 10:45 AM
भविष्य में टीम इंडिया का हेड कोच कौन बन सकता है? इसका जवाब भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने दिया है। उन्होंने इस पद के लिए उस खिलाड़ी का नाम लिया है, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। ये कोई और नहीं, बल्कि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हैं। अश्विन को पुजारा ने भविष्य के लिए टीम इंडिया के हेड कोच पद का दमदार कैंडिडेट बताया है। अश्विन को क्रिकेट की समझ है और वे जब प्लेइंग इलेवन में नहीं होते थे तो अक्सर अपने टीम के साथियों को इनपुट देते नजर आते थे।

दाएं हाथ के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के क्यूएनए सेशन में कई और सवालों के जवाब दिए। 38 वर्षीय अश्विन अपनी चतुराई और खेल के रणनीतिक पहलू की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ब्रिसबेन के गाबा में मैच के ड्रॉ होने के बाद अश्विन ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। अश्विन अभी के लिए सिर्फ आईपीएल और घरेलू टी20 लीग में एक्टिव हैं, लेकिन आपको अन्य किसी प्रोफेशनल क्रिकेट में शायद नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो घरेलू क्रिकेट से भी दूर रहने वाले हैं।

पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ भी इस स्पिनर की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह अनुभवी खिलाड़ी एक कोच के तौर पर भी उन्हें 'चुनौती' देता है। द्रविड़ ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में कहा था, "उनकी अच्छी बात यह है कि वह आपको चुनौती देते हैं और एक कोच के तौर पर आप यही चाहते हैं। उनके साथ ऐसी ही और यादें जुड़ने की उम्मीद है। वह अपनी तरह के अनोखे खिलाड़ी हैं। उनमें हमेशा टीम की सफलता में योगदान देने की इच्छा रहती है। मैंने उनके साथ बिताए समय का भरपूर आनंद लिया है।"