भविष्य में कौन सा खिलाड़ी बन सकता है टीम इंडिया का कोच? चेतेश्वर पुजारा ने बताया नाम

भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने बताया है कि भविष्य में टीम इंडिया का हेड कोच कौन सा भारतीय खिलाड़ी बन सकता है। पुजारा का कहना है कि आर अश्विन आने वाले समय में इंडिया कोच की भूमिका निभा सकते हैं।

भविष्य में टीम इंडिया का हेड कोच कौन बन सकता है? इसका जवाब भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने दिया है। उन्होंने इस पद के लिए उस खिलाड़ी का नाम लिया है, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। ये कोई और नहीं, बल्कि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हैं। अश्विन को पुजारा ने भविष्य के लिए टीम इंडिया के हेड कोच पद का दमदार कैंडिडेट बताया है। अश्विन को क्रिकेट की समझ है और वे जब प्लेइंग इलेवन में नहीं होते थे तो अक्सर अपने टीम के साथियों को इनपुट देते नजर आते थे।

दाएं हाथ के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के क्यूएनए सेशन में कई और सवालों के जवाब दिए। 38 वर्षीय अश्विन अपनी चतुराई और खेल के रणनीतिक पहलू की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ब्रिसबेन के गाबा में मैच के ड्रॉ होने के बाद अश्विन ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। अश्विन अभी के लिए सिर्फ आईपीएल और घरेलू टी20 लीग में एक्टिव हैं, लेकिन आपको अन्य किसी प्रोफेशनल क्रिकेट में शायद नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो घरेलू क्रिकेट से भी दूर रहने वाले हैं।