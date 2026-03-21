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IPL 2026 में खुद को साबित करना चाहेगा ये खिलाड़ी, टी20 वर्ल्ड कप से आखिरी समय पर कटा था पत्ता

Mar 21, 2026 12:08 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए एक्सपर्ट पुजारा ने गिल को तीनों फॉर्मेट के लिए उपयुक्त एक बेहतरीन खिलाड़ी बताया और कहा कि IPL में उनका शानदार प्रदर्शन, भारत की T20I टीम में उनकी वापसी का रास्ता खोल सकता है।

IPL 2026 में खुद को साबित करना चाहेगा ये खिलाड़ी, टी20 वर्ल्ड कप से आखिरी समय पर कटा था पत्ता

टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वॉड का ऐलान जब हुआ था तो हर कोई हैरान था, क्योंकि उस टीम में उप-कप्तान शुभमन गिल का नाम नहीं था। बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल को तैयार कर रही थी, मगर उनकी खराब फॉर्म को देखते हुए चयनकर्ताओं नें उन्हें स्क्वॉड से बाहर रखना ही सही समझा। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि गिल इसी को अपनी मोटिवेशन बनाकर आईपीएल में उतरना चाहेंगे और वह इस रंगारंग लीग में ताबड़तोड़ रन बनाकर भारतीय टी20 स्क्वॉड में एक बार फिर जगह बना सकते हैं। बता दें, शुभमन गिल भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं।

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जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए एक्सपर्ट पुजारा ने गिल को "तीनों फॉर्मेट के लिए उपयुक्त एक बेहतरीन खिलाड़ी" बताया और कहा कि IPL में उनका शानदार प्रदर्शन, भारत की T20I टीम में उनकी वापसी का रास्ता खोल सकता है।

पुजारा ने कहा, "T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह न मिलना शुभमन गिल को जरूर जोश से भर देगा। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट के लिए उपयुक्त हैं। अगर उनका IPL 2026 सीजन अच्छा रहता है, तो वह निश्चित रूप से भारत की T20I टीम में अपनी जगह बना लेंगे। वह टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं और ODI के भी कप्तान हैं। वह तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अगर उनका सीजन अच्छा रहता है, तो वह भारतीय टीम की योजनाओं में फिर से शामिल हो जाएंगे।"

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उन्होंने आगे कहा, "उन पर थोड़ा दबाव जरूर होगा, क्योंकि वह सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत की टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। लेकिन साथ ही, यह उनके लिए एक शानदार मौका है कि वह जिस तरह से बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, उसे जारी रखें। उन्हें अपनी बल्लेबाजी की गति थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वह इसी चीज पर काम कर रहे हैं। यह IPL सीजन उनके लिए यह साबित करने का एकदम सही मौका है कि वह 150 से 160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी कर सकते हैं।" पुजारा ने आगे कहा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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