रोहित या विराट, NZ वनडे सीरीज में कौन ठोकेगा ज्यादा शतक और रिजल्ट क्या होगा? पुजारा ने की भविष्यवाणी
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे की सीरीज शुरू होने जा रही है। चेतेश्वर पुजारा ने दो भविष्यवाणी की हैं। उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन ज्यादा शतक ठोकेगा और सीरीज का रिजल्ट क्या होगा?
पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाल में किए गए कुछ बदलावों के कारण मेहमान टीम को थोड़ा नुकसान होगा। पुजारा को यह भी लगता है कि पांच मैचों की सीरीज का कम से कम एक मैच बारिश के कारण रद्द हो सकता है। भारत को आखिरी दो वनडे मैचों में नियमित कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान केएल राहुल के बिना खेलना होगा, क्योंकि वे 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे। वनडे सीरीज 15 नवंबर को समाप्त होगी।
'इससे न्यूजीलैंड को थोड़ा फायदा होगा'
पुजारा ने 'जियोस्टार' से कहा, ''सीरीज का रिजल्ट 2-2 से बराबर रह सकता है। पहले तीन मैचों में एक ही भारतीय टीम खेल रही है लेकिन अंतिम दो वनडे में अलग टीम होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इससे न्यूजीलैंड को थोड़ा फायदा होगा।'' उन्होंने कहा, ''पहले तीन मैचों में मैं भारतीय टीम का पलड़ा भारी रह सकता है लेकिन आखिरी दो मैच थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। दोनों टीम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में बारिश होती रहती है और इसलिए एक मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है।''
NZ सीरीज में कौन ठोकेगा ज्यादा शतक?
पुजारा से यह भी पूछा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन इस सीरीज में ज्यादा शतक बना सकता है। इस पूर्व टेस्ट विशेषज्ञ ने कहा कि उन्हें लगता है कि कोहली ज्यादा शतक बनाएंगे। उन्होंने कहा, ''रोहित की पावरप्ले में अच्छी शुरुआत देने में अहम भूमिका होती है। हो सकता है कि न्यूजीलैंड में उनकी यह भूमिका बदल जाए। ऐसा होता है तो वह शतक बना सकते हैं। लेकिन विराट के लिए संभावनाएं थोड़ी अधिक हैं क्योंकि वह नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं। उनकी मुख्य भूमिका पारी को संवारने वाले सूत्रधार की होगी।''
'इसलिए रोहित की तुलना में विराट के...'
पूजारा ने कहा, ''तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज के लिए वनडे प्रारूप में शतक बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। सलामी बल्लेबाज की भूमिका भी तय होती है लेकिन न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में यह थोड़ी बदल जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में रोहित की तुलना में विराट के शतक बनाने की संभावना अधिक है।'' पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर ने कहा कि टेस्ट सीरीज मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। नायर ने कहा, ''यह टेस्ट सीरीज गौतम गंभीर और भारतीय प्रशंसकों के लिए निर्णायक है। इसलिए मैं चाहता कि टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूप खेलने वाले केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी केवल टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करें।''
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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