विश्व कप से पहले हर सीरीज में होगी कोहली-रोहित की परीक्षा, पुजारा ने शेयर किया खुद का अनुभव

Cheteshwar Pujara Pinpoints 2027 WC Worry virat Kohli Rohit sharma Must Regain Rhythm Post Breaks
संक्षेप: चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि दोनों सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए लंबे ब्रेक के बाद अपनी लय को तुरंत वापस हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। कोहली और रोहित सिर्फ वनडे फॉर्मेट में टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

Thu, 13 Nov 2025 05:45 PMBhasha
भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने गुरुवार को कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिये 2027 वनडे विश्व कप से पहले अब हर द्विपक्षीय सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे दोनों दिग्गजों के लिये लंबे ब्रेक के बाद लय हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के बाद अब वे रांची में 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज खेलेंगे।

जियो स्टार विशेषज्ञ पुजारा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पूर्व मीडिया डे में कहा, ''दोनों के लिये हर सीरीज अहम होगी क्योंकि अगर आप एक ही प्रारूप खेल रहे हैं तो खेल से जुड़े रहना अहम है। दोनों ब्रेक के बाद खेलेंगे तो यह अधिक चुनौतीपूर्ण होगा ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे एक ही प्रारूप खेलने का अनुभव है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर लय हासिल करना अहम होता है। सफेद गेंद के क्रिकेट में यह आसान होता है ।’’ पुजारा ने कहा, ''उम्र के कारण उन्हें और मेहनत करनी होगी जो वे कर रहे हैं। उन्होंने रन बनाये हैं और उम्मीद है कि वे 2027 विश्व कप तक खेलते रहेंगे।’’

38 वर्ष के रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 73 और तीसरे में नाबाद 121 रन बनाकर प्लेयर आफ द सीरिज का पुरस्कार जीता। वहीं कोहली ने तीसरे मैच में नाबाद 74 रन बनाये। विश्व कप 2023 के बाद टखने का आपरेशन कराने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मार्च के बाद से भारत के लिये नहीं खेला है। उन्हें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखलाओं में टीम में जगह नहीं मिल सकी।

पैतीस वर्ष के शमी ने आखिरी बार 2023 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था । यह पूछने पर कि क्या शमी के लिये रास्ते बंद हो चुके हैं, पुजारा ने कहा, ''मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं । चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को उनसे ईमानदारी से बात करनी चाहिये। वे उसे चुनना चाहते हैं या युवा खिलाड़ियों पर फोकस होगा । अगर उसे सूचना दी जाती है तो आगे खेलना या नहीं खेलना, उसका फैसला होगा ।’’

