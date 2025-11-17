चेतेश्वर पुजारा के धैर्य ने भी दे दिया जवाब, कोलकाता टेस्ट हारते ही बोले- कुछ तो गड़बड़ है…

Cricket Logo
Mon, 17 Nov 2025 10:24 AM
चेतेश्वर पुजारा को धैर्य की मूरत कहा जाता है, क्योंकि उनका खेल में उनकी शैली ही ऐसी रही है। हालांकि, क्रिकेटर से कमेंटेटर बनने के बाद उनका धैर्य उस समय जवाब दे गया, जब भारतीय टीम को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। टीम इंडिया 124 रनों का टारगेट चेज करते हुए 93 रनों पर ढेर हो गई और मैच 30 रनों के अंतर से हार गई। इस हार को लेकर चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि हार पचने वाली नहीं है और यह अस्वीकार्य है।

हालांकि, यह कोई रहस्य नहीं है कि रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा और खुद चेतेश्वर पुजारा के संन्यास के बाद टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन 37 वर्षीय पुजारा ने इस धारणा को कमजोर बताते हुए कहा कि भारत में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भरमार है। ऐसे में कम से कम भारत को घरेलू मैदान पर मैच नहीं हारने चाहिए। स्टार स्पोर्ट्स पर एक चर्चा के दौरान पुजारा ने कहा, “मैं इससे सहमत नहीं हूं। बदलाव की वजह से भारतीय टीम का भारत में हारना पच नहीं सकता।”

उन्होंने आगे कहा, "भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिशन फेज ​​के कारण हार गया, जो अब भी स्वीकार्य है, लेकिन भारत में जो प्रतिभा और क्षमता है, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल के प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड देखें। इन प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड के बावजूद, अगर हम भारत में हारते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है।" हालांकि, पुजारा ने कहा कि भारत की टर्निंग पिच पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उन्हें कोलकाता में मैच में हार का सामना करना पड़ा।

'अच्छे विकेट पर खेला जाता टेस्ट तो जीत जाते हम'

लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पुजारा ने समझाया, "अगर मैच अच्छे विकेट पर खेला जाता, तो भारत के जीतने की संभावना ज्यादा होती। आप टेस्ट मैचों को कैसे परिभाषित करते हैं? किन विकेटों पर आपकी जीत का प्रतिशत ज्यादा होगा? ऐसे विकेटों पर यह प्रतिशत कम हो जाता है और विरोधी टीम आपके बराबर हो जाती है।" इस हार से वह जख्म भी ताजा हो गया, जो पिछले साल इन्हीं दिनों न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से दी हुई हार के बाद मिला था।

