जानें कौन हैं वो 4 बॉलर, जिनसे खौफ खाते थे चेतेश्वर पुजारा? नाम सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान

चेतेश्वर पुजारा ने उन 4 खूंखार गेंदबाजों का नाम बताया है, जिनके आगे खुद उनके पसीने छूट जाते थे। रिटायरमेंट के बाद पुजारा ने डेल स्टेन, मोर्ने मोर्केल, जेम्स एंडरसन और पैट कमिंस का नाम लिया है, जो उनके लिए मुश्किल पैदा करते थे।

भारत की टेस्ट की दीवार 2.0 कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने रविवार 24 अगस्त को रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। चेतेश्वर पुजारा अब इंटरनेशनल ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल क्रिकेट में भी नजर नहीं आएंगे। लंबे समय तक भारतीय टेस्ट टीम की दीवार बनकर डटे रहे चेतेश्वर पुजारा ने बताया है कि उनके लिए सबसे मुश्किल किन गेंदबाजों ने पेश की। चेतेश्वर पुजारा को जिन गेंदबाजों ने परेशान किया, उनमें कगिसो रबाडा, मिचेल स्टार्क या फिर जोश हेजलवुड जैसे धाकड़ गेंदबाजों का नाम शामिल नहीं है।

भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में जिन 4 मुश्किल गेंदबाजों का जिक्र किया, उनमें दो साउथ अफ्रीकाई पेसर हैं, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक-एक गेंदबाज शामिल है। चेतेश्वर पुजारा ने कहा, "मेरे पूरे करियर में डेल स्टेन, मोर्ने मोर्केल, जेम्स एंडरसन और पैट कमिंस मेरे सामने आए सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाजों में से रहे हैं।" स्टेन और मोर्केल का सामना पुजारा ने ज्यादा नहीं किया, लेकिन कमिंस और एंडरसन के सामने उन्होंने खूब क्रिकेट खेली है। 8 बार कमिंस ने टेस्ट क्रिकेट में उनको आउट किया है।