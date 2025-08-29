Cheteshwar Pujara finally broke his silence told how he suddenly decided to retire चेतेश्वर पुजारा ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बताया अचानक कैसे बना रिटायरमेंट लेने का मन, Cricket Hindi News - Hindustan
Cheteshwar Pujara finally broke his silence told how he suddenly decided to retire

चेतेश्वर पुजारा ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बताया अचानक कैसे बना रिटायरमेंट लेने का मन

चेतेश्वर पुजारा ने बताया कि जब वह यूके में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान कमेंट्री कर रहे थे तो उनका रिटायरमेंट लेने का कोई मूड नहीं था। फिर जब वह वापस देश लौटे तो उनका मन बदल गया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 08:39 AM
चेतेश्वर पुजारा ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बताया अचानक कैसे बना रिटायरमेंट लेने का मन

चेतेश्वर पुजारा का नाम उन स्टार भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में संन्यास का ऐलान कर हर किसी को चौंकाया है। 2023 में भारत के लिए आखिरी टेस्ट खेलने वाले पुजारा लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर अब उन्होंने क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला किया। पुजारा ने अब अपने संन्यास को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि जब वह यूके में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान कमेंट्री कर रहे थे तो उनका रिटायरमेंट लेने का कोई मूड नहीं था।

पुजारा ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, "जब मैं यूके में था (इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान), तो मैं वास्तव में इस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन घर वापस आने के बाद जब मैं रणजी ट्रॉफी की तैयारी शुरू करने वाला था, तो मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने कुछ साथियों से बात करना चाहता था। इस सीजन में मेरे खेलने के बारे में उनकी क्या राय है?"

क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक और सीजन खेलता हूं, तो मैं टीम में अपनी जगह बनाए रखूंगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मैं पूरे सीजन खेलना जारी रखूंगा।"

पुजारा ने कहा कि अब समय आ गया है कि अगली पीढ़ी को कमान सौंपी जाए।

उन्होंने कहा, "इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए आगे बढ़ने और सौराष्ट्र टीम का हिस्सा बन सकने वाले युवा खिलाड़ियों को मौका देने का यह सबसे अच्छा समय है।"

अपनी बल्लेबाजी शैली के अनुरूप, पुजारा अपने शांत स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। अपने पिता अरविंद पुजारा, अपने कोच और पूर्व प्रथम श्रेणी खिलाड़ी और दिवंगत मां रीना पुजारा के योगदान को याद करते हुए वह थोड़े भावुक हो गए।

पुजारा ने कहा, "यह उनके लिए भी एक भावुक क्षण था। वह मेरे लिए भी प्रेरणा थे क्योंकि क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अद्भुत थी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं अपनी मां का भी धन्यवाद करना चाहता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं 17 साल का था, तब कैंसर के कारण मेरी मां का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। मेरी पत्नी पूजा ने भी एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक सफल क्रिकेटर बनने के लिए एक पूरे परिवार की जरूरत होती है।"

