दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के साले ने की आत्महत्या, पूर्व मंगेतर ने लगाया था ये संगीन आरोप

दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के साले ने की आत्महत्या, पूर्व मंगेतर ने लगाया था ये संगीन आरोप

संक्षेप:

चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रसिखभाई पाबरी ने आत्महत्या कर ली है। पाबरी बुधवार को राजकोट स्थित अपने घर पर मृत पाए गए। एक साल पहले उनकी पूर्व मंगेतर ने संगीन आरोप लगाया था।

Wed, 26 Nov 2025 06:22 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। पुजारा के साले जीत रसिखभाई पाबरी ने आत्महत्या कर ली है। वह बुधवार को राजकोट स्थित अपने घर पर मृत पाए गए। मालवीयनगर पुलिस की एक टीम पाबरी प्राइवेट अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसका शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जीत काफी समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। पाबरी की पूर्व मंगेतर ने उनके खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी।

एक साल पहले लगा था संगीन आरोप

पूर्व मंगेतर ने 26 नवंबर 2024 को जीत पाबरी के खिलाफ मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। पाबरी ने ठीक एक साल बाद 26 नवंबर 2025 को आत्महत्या की। पूर्व मंगेतर ने आरोप लगाया कि पाबरी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में आगे कहा गया कि रेप के बाद सगाई तोड़ दी गई थी। तारीखों के एक जैसा होने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा लीगल प्रेशर की वजह से पाबरी की मानसिक हालत बिगड़ी।

20 सालों से राजकोट में ससुराल वाले

पुजारा के ससुराल वाले मूल रूप से जामजोधपुर के रहने वाले हैं लेकिन पिछले 20 सालों से राजकोट में रह रहे हैं। परिवार की एक कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है। पुजारा की पत्नी का नाम पूजा है। पूजा का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। उनका जन्म गोंडल में हुआ था। उन्होंने अबू के सोफिया स्कूल से 10वीं क्लास तक पढ़ाई की जबकि अहमदाबाद में 11 और 12 क्लास पूरी की। पूजा ने बॉम्बे से मास्टर डिग्री ली। उन्होंने पुजारा से मिलने से पहले एक साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली।

