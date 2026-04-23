वैभव सूर्यवंशी-प्रियांश आर्या के IPL 2026 में धमाल मचाने का क्या है राज? पुजारा-उमेश ने किया डिकोड
चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव ने वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या जैसे युवा बल्लेबाजों के लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की वजह बताई है। दोनों दिग्गजों ने इन युवाओं की तारीफ की है।
आईपीएल 2026 के शुरुआती तीन सप्ताह में युवा खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है। भारत के उभरते हुए युवा टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक और आक्रमक बल्लेबाजी से सबको चौंकाया है। यशस्वी जायसवाल, प्रभसिमरन सिंह, आयुष म्हात्रे और अभिषेक शर्मा ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। इस लिस्ट में दो युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या का नाम सबसे आगे हैं। दोनों ही बल्लेबाज अपनी आक्रमक और सूझबूझ भरी पारियों से विपक्षी टीमों पर भारी पड़े हैं। युवा बल्लेबाजों ने कई मैचों में पावरप्ले में ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं। चेतेश्वर पुजारा और उमेस यादव जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी इन युवा बल्लेबाजों की तारीफों के पुल बांधे हैं।
पुजारा-उमेश ने की तारीफ
जियोस्टार एक्सपर्ट चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव ने आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या के लगातार बेहतरीन प्रदर्शन की वजहों के बारे में बताया है। चेतेश्वर पुजारा ने कहा, ''मेरे लिए जो चीज मायने रखी है वो स्ट्रोक प्ले नहीं है, ये स्पष्टता है, इस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी सही रास्ते की तलाश में रहते हैं लेकिन प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी पहले से ही जानते हैं कि वह कैसे गेम को खेलना चाहते हैं। ये अंधाधुंध हिटिंग के बारे में नहीं है, यह बिना किसी झिझक के अपने इरादे पर भरोसा करने के बारे में है। वैभव ताकत पर खेलते हैं, जबकि प्रियांश टाइमिंग पर निर्भर करते हैं, जिसे सिखाया नहीं जा सकता। दोनों मिलकर पावरप्ले की जो तस्वीर बना रहे हैं, वो पूरी तरह नई है और सबसे खास बात ये है कि वो ये सब अपने तरीके से कर रहे हैं। जाहिर है, वे आगे भी सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतनी कम उम्र में मैं जो देख रहा हूँ, वह बहुत ही रोमांचक है।"
उमेश यादव ने कहा, ''टैलेंट का सवाल नहीं है लेकिन जो बात इन युवाओं को दूसरों से अलग बनाती है, वह है एक ही पारी के भीतर खुद को ढालने की उनकी क्षमता। एक पल वो आक्रमक अंदाज में अटैक कर रहे होते हैं, तो अगले ही पल स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल्स और डबल्स ले रहे हैं। उनका निर्भीक अंदाज तो सिर्फ ऊपरी सतह है, उसके नीचे गहरी मैच समझ है। वे किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे अपनी शैली में सहज हैं। यही कारण है कि वे इस सीजन के सबसे शानदार युवा बल्लेबाज बनकर उभरे हैं।"
वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या आईपीएल 2026 में 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वैभव ने 7 मैचों में 254 रन बनाए हैं, जबकि प्रियांश आर्या ने 5 मैचों में 211 रन बनाए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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