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वैभव सूर्यवंशी-प्रियांश आर्या के IPL 2026 में धमाल मचाने का क्या है राज? पुजारा-उमेश ने किया डिकोड

Apr 23, 2026 09:14 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव ने वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या जैसे युवा बल्लेबाजों के लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की वजह बताई है। दोनों दिग्गजों ने इन युवाओं की तारीफ की है।

वैभव सूर्यवंशी-प्रियांश आर्या के IPL 2026 में धमाल मचाने का क्या है राज? पुजारा-उमेश ने किया डिकोड

आईपीएल 2026 के शुरुआती तीन सप्ताह में युवा खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है। भारत के उभरते हुए युवा टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक और आक्रमक बल्लेबाजी से सबको चौंकाया है। यशस्वी जायसवाल, प्रभसिमरन सिंह, आयुष म्हात्रे और अभिषेक शर्मा ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। इस लिस्ट में दो युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या का नाम सबसे आगे हैं। दोनों ही बल्लेबाज अपनी आक्रमक और सूझबूझ भरी पारियों से विपक्षी टीमों पर भारी पड़े हैं। युवा बल्लेबाजों ने कई मैचों में पावरप्ले में ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं। चेतेश्वर पुजारा और उमेस यादव जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी इन युवा बल्लेबाजों की तारीफों के पुल बांधे हैं।

पुजारा-उमेश ने की तारीफ

जियोस्टार एक्सपर्ट चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव ने आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या के लगातार बेहतरीन प्रदर्शन की वजहों के बारे में बताया है। चेतेश्वर पुजारा ने कहा, ''मेरे लिए जो चीज मायने रखी है वो स्ट्रोक प्ले नहीं है, ये स्पष्टता है, इस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी सही रास्ते की तलाश में रहते हैं लेकिन प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी पहले से ही जानते हैं कि वह कैसे गेम को खेलना चाहते हैं। ये अंधाधुंध हिटिंग के बारे में नहीं है, यह बिना किसी झिझक के अपने इरादे पर भरोसा करने के बारे में है। वैभव ताकत पर खेलते हैं, जबकि प्रियांश टाइमिंग पर निर्भर करते हैं, जिसे सिखाया नहीं जा सकता। दोनों मिलकर पावरप्ले की जो तस्वीर बना रहे हैं, वो पूरी तरह नई है और सबसे खास बात ये है कि वो ये सब अपने तरीके से कर रहे हैं। जाहिर है, वे आगे भी सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतनी कम उम्र में मैं जो देख रहा हूँ, वह बहुत ही रोमांचक है।"

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उमेश यादव ने कहा, ''टैलेंट का सवाल नहीं है लेकिन जो बात इन युवाओं को दूसरों से अलग बनाती है, वह है एक ही पारी के भीतर खुद को ढालने की उनकी क्षमता। एक पल वो आक्रमक अंदाज में अटैक कर रहे होते हैं, तो अगले ही पल स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल्स और डबल्स ले रहे हैं। उनका निर्भीक अंदाज तो सिर्फ ऊपरी सतह है, उसके नीचे गहरी मैच समझ है। वे किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे अपनी शैली में सहज हैं। यही कारण है कि वे इस सीजन के सबसे शानदार युवा बल्लेबाज बनकर उभरे हैं।"

वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या आईपीएल 2026 में 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वैभव ने 7 मैचों में 254 रन बनाए हैं, जबकि प्रियांश आर्या ने 5 मैचों में 211 रन बनाए हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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