चेन्नई सुपर किंग्स को लगा तगड़ा झटका, बीच IPL 2026 से बाहर हुआ ये स्टार प्लेयर

चेन्नई सुपर किंग्स किंग्स को तगड़ा झटका लगा है। उनके स्टार तेज गेंदबाज खलील अहमद चोट के चलते बाहर हो गए हैं। हालांकि सीएसके ने अभी तक अधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है।

ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के बीच तगड़ा झटका लगा है। पहले ही एमएस धोनी की चोट ने सीएसके को परेशान किया हुआ है, फैंस उनकी वापसी की पर निगाहें लगाए बैठे हैं। अब चेन्नई के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उनके तेज गेंदबाज खलील अहमद चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जी हां, हालांकि अभी तक ना तो चेन्नई सुपर किंग्स ने और ना ही आईपीएल ने इसकी अधिकारिक घोषणा की है। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है।

PTI के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर खलील अहमद क्वाड्रिसेप्स इंजरी की वजह से IPL से बाहर हो गए हैं। खलील अहमद, जो अब तक CSK के खेले गए सभी पांच मैचों का हिस्सा थे, उन्होंने 14 अप्रैल को KKR के खिलाफ पिछले मैच के दौरान अपने दाहिने कूल्हे में दर्द की बात कही थी।

टूर्नामेंट के शुरुआती स्टेज में वह CSK के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक थे। IPL के एक सोर्स ने कहा, "यह ग्रेड 2 टियर है और रिहैब में कम से कम 10-12 हफ्ते लगेंगे।"

बाएं हाथ के पेसर ने भारत के लिए 11 ODI और 18 T20 खेले हैं, जिसमें से आखिरी बार वह जुलाई 2024 में खेले थे।

MS Dhoni की कब होगी वापसी?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला मैच 23 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हो सकता है। CSK के सूत्रों के अनुसार, 44 वर्षीय धोनी, जो प्री-सीजन कैंप में पिंडली में खिंचाव आने के बाद से बाहर थे, अब पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं।

सीएसके का अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 अप्रैल को है। इसका मतलब है कि धोनी इस मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगे।