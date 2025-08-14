अश्विन का बड़ा दावा, ब्रेविस के लिए अंडर द टेबल हुई थी डील; CSK ने 2.2 करोड़ से ज्यादा दिए

डेवाल्ड ब्रेविस को 2.2 करोड़ रुपये में चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया था लेकिन आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर दावा किया है कि डेवाल्ड ब्रेविस को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्सट्रा पैसे दिए थे।

भारत के स्पिनर आर अश्विन ने डेवाल्ड ब्रेविस के आईपीएल 2025 में रिप्लेसमेंट को लेकर बड़ा दावा किया है। अश्विन ने अपने नए यूट्यूब वीडियो में दावा किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने दक्षिण अफ्रीका के इस युवा खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के लिए एक्सट्रा पैसे दिए। डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल 2025 में चोटिल तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया था। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 2.2 करोड़ रुपये में जोड़ा था।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर दावा किया कि कई फ्रेंचाइजी बतौर रिप्लेसमेंट ब्रेविस को शामिल करना चाहती थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने एजेंटों के साथ बातचीत के बाद खिलाड़ी को एक्सट्रा पैसे देकर काम पूरा किया। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मैं आपको डेवाल्ड ब्रेविस के बारे कुछ बताऊंगा, चेन्नई के साथ उन्होंने अच्छा समय बिताया। उनके बारे कई और टीमें बात कर रही थी। कई टीमों ने कीमत की वजह से उन्हें छोड़ दिया। जब उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया जाना था, तो उन्हें बेस प्राइस पर साइन किया जाना था। लेकिन होता यह है कि आप एजेंट से बात करते हैं और खिलाड़ी कहता है, "अगर आप मुझे कुछ अतिरिक्त राशि देंगे, तो मैं आ जाऊंगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''ऐसा इसलिए होगा है क्योंकि खिलाड़ी जानते हैं अगर उन्हें अगले सीजन रिलीज किया जाता है तो उनको अच्छे पैसे मिलेंगे। इसलिए उनकी सोच यही रहती है कि अभी मुझे अच्छी रकम दो, वरना मैं अगले साल और ज्यादा पैसे लूंगा। और सीएसके उन्हें पैसे देने को तैयार थी, इसलिए वो आ गए। पिछले कुछ सीजन में सीएसके का संयोजन मजबूत था। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में वे 30 करोड़ रुपये के साथ उतरेंगे।''