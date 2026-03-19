चेन्नई सुपर किंग्स को लगने वाला है बड़ा झटका, AUS के खतरनाक गेंदबाज नाथन एलिस IPL 2026 से पहले हुए चोटिल
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण IPL 2026 से बाहर हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है।
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 से पहले बड़ा झटका लग सकता है। टीम के तेज गेंदबाज नाथन एलिस आगामी टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस को जनवरी में बिग बैश लीग मैच के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद एलिस बिग बैश लीग के फाइनल्स से बाहर हो गए थे और अब उनकी रिकवरी में देरी हो रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ के.एस. विश्वनाथन ने इसकी पुष्टि की है।
चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान स्पोर्टस्टार से कहा, ''यह हमारे लिए एक बड़ा झटका है। एलिस एक महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं, खासकर डेथ ओवर्स में। हम रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहे हैं।"
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पिछले कुछ सीजन में डेथ-ओवर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर मथीशा पथिराना पर निर्भर थी लेकिन खराब प्रदर्शन के कारण टीम ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को रिलीज कर दिया। इस बीच सीएसके के सीईओ विश्वनाथन ने यह भी बताया है कि विदेशी खिलाड़ी अगले कुछ दिनों में अभ्यास शिविर से जुड़ जाएंगे।
22 मार्च को चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का एक रीयूनियन होगा, जिसमें फ्रेंचाइजी अपने कई पूर्व खिलाड़ियों को आमंत्रित कर रही है - जिनमें वे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो अभी दूसरी आईपीएल टीमों से जुड़े हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ कासी विश्वनाथन ने क्रिकबज को स्पष्ट करते हुए कहा, "यह सीज़न के लिए केवल एक 'प्री-लॉन्च' और प्रशंसकों से जुड़ने का एक प्रयास है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।" उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कई पूर्व खिलाड़ी - जिनमें ज़्यादातर भारतीय और वे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने पिछले 16 सीजन में फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया है - इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
मौजूदा टीम और सपोर्ट स्टाफ के अलावा, लगभग 19-20 पूर्व खिलाड़ियों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। चेन्नई सुपर किंग्स के अपने खास अंदाज में, यह कार्यक्रम एक भव्य आयोजन होने की उम्मीद है, जो एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा; इसमें ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक एआर रहमान के प्रदर्शन के लिए एक विशेष हिस्सा भी रखा गया है।
सुपर किंग्स अपने आईपीएल 2026 अभियान की शुरुआत 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक 'अवे' मैच से करेंगे। उनका पहला घरेलू मैच 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ है। सीएसके लीग की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसने पांच बार खिताब जीता है और उसके दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी को आईपीएल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी