इस टीम के पास होतीं आज 10 IPL ट्रॉफी, अगर नहीं गंवाए होते 5 फाइनल; चौंका देगा आपको टीम का नाम
IPL की सबसे सफल टीम ही एक नजर में सबसे असफल टीम भी है, क्योंकि उस टीम ने सबसे ज्यादा खिताब जीते भी हैं और सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबले गंवाए भी हैं। आईपीएल फाइनल हारने वाली टीमों के बारे में जान लीजिए।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने 16 में से 5 सीजन खिताब जीता है। इतने ही खिताब सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, लेकिन 18 सीजन अब तक एमआई ने खेले हैं। हालांकि, एक शर्मनाक रिकॉर्ड आप चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके से जुड़ा देखकर हैरान रह जाएंगे। सीएसके आईपीएल की सबसे सफल टीम तो है ही, साथ ही सबसे असफल टीम भी कही जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनल मैच इसी टीम ने गंवाए हैं।
आईपीएल के इतिहास में पांच बार ट्रॉफी जीतने वाली चेन्नई की टीम इतनी ही बार फाइनल हारी भी है। दूसरे नंबर पर भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी है, लेकिन आरसीबी ने 3 बार ही आईपीएल का फाइनल गंवाया है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जो 2 फाइनल हार चुकी है। सीजन भी में इस टीम ने कम खेले हैं। लिस्ट में चौथे नंबर पर पंजाब की टीम है। पंजाब किंग्स ने भी दो बार फाइनल गंवाया है। एक बार टीम किंग्स इलेवन पंजाब और एक बार पंजाब किंग्स के नाम से फाइनल में हारी है।
पांचवें नंबर पर सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल हारने वाली टीम मुंबई इंडियंस है। देखा जाए तो मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर है, क्योंकि इन सभी टीमों ने एक-एक बार ही आईपीएल का फाइनल गंवाया है। मौजूदा 10 टीमों में से लखनऊ सुपर जायंट्स ही ऐसी टीम है, जिसने अभी तक एक भी बार फाइनल तक नहीं खेला है। हालांकि, प्लेऑफ्स तक दो बार टीम पहुंची है।
सबसे ज्यादा IPL फाइनल हारने वाली टीमें
5 - चेन्नई सुपर किंग्स
3 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2 - सनराइजर्स हैदराबाद
2 - पंजाब किंग्स
1 - मुंबई इंडियंस
1 - राजस्थान रॉयल्स
1 - कोलकाता नाइट राइडर्स
1 - राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स
1 - गुजरात टाइटन्स
1 - दिल्ली कैपिटल्स
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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