Chennai Super Kings IPL Auction 2026 Live Updates: धोनी के 'मास्टर माइंड' में कौन-कौन से खिलाड़ी, CSK के पास कितना बजट

संक्षेप:

Chennai Super Kings IPL Auction 2026 Live Updates: आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए आबू धाबी के एतिहाद एरिना में खिलाड़ियों की नीलामी का मंच सज चुका है।

Dec 16, 2025 08:30 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Chennai Super Kings IPL Auction 2026 Live Updates: चेन्नई सुपर किंग्स को इस बार आईपीएल 2026 के ऑक्शन में काफी मेहनत करनी होगी। नीलामी से पहले उन्होंने लगभग दर्जनभर खिलाड़ियों को रिलीज कर नई टीम बनाने की तरफ सोच बढ़ाई है। ऑक्शन से पहले उन्होंने संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड कर जरूर टीम में एक मजबूत विकेट कीपर बल्लेबाज की जगह को भरा है, जो धोनी के जाने के बाद टीम का भार संभालेगा, मगर अभी भी उन्हें गेंदबाजी और बल्लेबाजी के डिपार्टमेंट को मजबूत करने पर काम करना होगा। धोनी के मास्टर माइंड में अब कौन-कौन से खिलाड़ी हैं, ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आईपीएल 2026 ऑक्शन के लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें-

IPL 2026 ऑक्शन से पहले CSK स्क्वॉड- ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, जैमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, रामाकृष्णा घोष, शिवम दुबे, अंशुल कंबोज ।

CSK IPL 2026 ऑक्शन पर्स: 43.4 करोड़ रुपए

कुल बचे हुए स्लॉट- 9

विदेशी खिलाड़ियों के बचे स्लॉट- 4

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
