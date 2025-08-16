ब्रेविस को खरीदने के लिए CSK ने किया था लेन देन में हेरफेर? अश्विन के दावे पर चेन्नई ने दी सफाई

चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को आईपीएल 2025 सत्र के बीच में डेवाल्ड ब्रेविस के अनुबंध पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज की अनुबंध प्रक्रिया लीग के नियमों के अनुसार थी।

अश्विन ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर दावा किया था कि डेवाल्ड ब्रेविस को चेन्नई सुपर किंग्स ने टीम में शामिल करने के लिए एक्सट्रा पैसे दिए थे। उनके इस बयान से आईपीएल के रिप्लेसमेंट नियमों में लूपहोल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी इसके होने की आशंका जताई थी। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के साथ अपने अनुबंध को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अभी सीएसके टीम में हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 में तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह के रिप्लेसमेंट के रूप में डेवाल्ड ब्रेविस को टीम से जोड़ा था। हालांकि अश्विन ने दावा किया था कि चेन्नई ने ब्रेविस को खरीदने के लिए एक्सट्रा पैसे दिए थे। ब्रेविस को चेन्नई ने 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि अश्विन ने कहा कि ब्रेविस ने एजेंट के जरिए ज्यादा डिमांड की थी, जिसे चेन्नई ने पूरा कर दिया था। सीएसके ने ऐसे किसी भी दावे का खंडन करते हुए कहा कि रिप्लेसमेंट प्रक्रिया आईपीएल के नियमों के तहत की गई थी।

चेन्नई सुपर किंग्स ने मीडिया विज्ञप्ति में कहा, "चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट करता है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में अनुबंधित करने की प्रक्रिया के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा की गई कार्रवाई आईपीएल के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार थी। ’’

बयान में आगे कहा गया है, ‘‘अप्रैल 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस को चोटिल गुरजपनीत सिंह के स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में 2.2 करोड़ रुपये की लीग फीस पर अनुबंधित किया गया था। गुरजपनीत सिंह को सऊदी अरब में आयोजित आईपीएल 2025 खिलाड़ी नीलामी में 2.2 करोड़ रुपये की कीमत पर खरीदा गया था। ’’

आईपीएल के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की अनुबंध राशि उस खिलाड़ी की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी जगह वह लेगा। ब्रेविस नीलामी में बिक नहीं सके थे और उन्हें सीएसके ने 18 अप्रैल को अनुबंधित करने के लिए उनके आधार मूल्य 75 लाख रुपये के ऊपर 2.2 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

तमिलनाडु के छब्बीस साल के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह को पिछले सत्र में एक अज्ञात चोट लगने से पहले कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। सीएसके ने कहा कि ब्रेविस को आईपीएल खिलाड़ी दिशानिर्देश 2025-27 में विशेष रूप से ‘रिप्लेसमेंट प्लेयर्स’ (स्थानापन्न खिलाड़ी) नियम के अंतर्गत अनुच्छेद 6.6 के अनुसार अनुबंधित किया गया था।