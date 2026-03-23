चेन्नई सुपर किंग्स के पहले हॉल ऑफ फेम का ऐलान, सुरेश रैना और मैथ्यू हेडन को मिला बड़ा सम्मान
चेन्नई सुपर किंग्स ने सुरेश रैना और मैथ्यू हेडन को टीम के पहले 'हाल आफ फेम' में शामिल किया। यह घोषणा एम ए चिदंबरम स्टेडियम पर टीम के प्रशंसकों के लिये विशेष कार्यक्रम ' रोअर 26' के दौरान की गई।
चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को भारत के पूर्व हरफनमौला सुरेश रैना और ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को टीम के पहले 'हाल आफ फेम' में शामिल किया। यह घोषणा एम ए चिदंबरम स्टेडियम पर टीम के प्रशंसकों के लिये विशेष कार्यक्रम ' रोअर 26' के दौरान की गई। रैना 2008 से 2021 तक चेन्नई टीम का हिस्सा थे। वह चार बार आईपीएल में चेन्नई की विजेता टीम (2010, 2011, 2018 और 2021)के सदस्य रहे। प्रशंसकों के बीच 'चिन्ना थाला' के नाम से मशहूर रैना 2010 और 2014 में चैम्पियंस लीग जीतने वाली चेन्नई टीम में भी थे और 2014 में 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' रहे थे। चेन्नई के लिये उन्होंने सर्वाधिक 5529 रन बनाये हैं, जिसमें दो शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं।
एमएस धोनी की गैरमौजूदगी में कुछ मौकों पर टीम की कप्तानी करने के अलावा, रैना ने CSK को दो बार—2010 और 2014 में—चैंपियंस लीग T20 जिताने में भी अहम भूमिका निभाई। 2014 के सीजन में, उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी चुना गया था।
वहीं मैथ्यू हेडन 2008 से 2010 के बीच CSK का हिस्सा रहे और उन्होंने टीम की शुरुआती सफलताओं में अहम योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 2010 में IPL जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और इससे पहले 2009 के सीज़न में 572 रन बनाकर 'ऑरेंज कैप' भी अपने नाम की थी; ऐसा करने वाले वह CSK के पहले खिलाड़ी बने थे।
इस कार्यक्रम में CSK के कई पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद थे, जिनमें मुथैया मुरलीधरन, अंबाती रायडू, लक्ष्मीपति बालाजी, एस बद्रीनाथ और माइकल हसी शामिल थे; इनकी मौजूदगी ने फ्रेंचाइजी के इस ऐतिहासिक मौके पर जश्न के माहौल को और भी खास बना दिया।
आईपीएल 2026 में CSK अपना पहला मैच सोमवार, 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें