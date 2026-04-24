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IPL इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स ने किया ये कारनामा, MI के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

Apr 24, 2026 06:00 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से धूल चटाई। इस दौरान चेन्नई ने एक ऐतिहासिक कारनामा किया, वहीं एमआई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ।

IPL इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स ने किया ये कारनामा, MI के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

संजू सैमसन के शतक के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से धूल चटाई। पहले बैटिंग करते हुए सीएसके ने सैमसन की 101 रनों की नाबाद पारी के दम पर 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन बोर्ड पर लगाए। सैमसन ने अपनी इस पारी में 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनके अलावा सीएसके का कोई बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाया। 208 के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 104 रनों पर ही सिमट गई। अकील हुसैन ने 4 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस तो तहस-नहस कर दिया। MI vs CSK मैच के दौरान कई रिकॉर्ड्स बने, आईए एक नजर डालते हैं-

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चेन्नई सुपर किंग्स ने दर्ज की अपनी आईपीएल की सबसे बड़ी जीत

सीएसके ने रनों के मामले में अपने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में दर्ज की। वहीं चेन्नई की यह आईपीएल में किसी भी टीम के खिलाफ 100 या उससे अधिक रनों से पहली जीत है। इससे पहले पीली जर्सी वाली इस टीम ने किंग्स इलेवन पंजाब को 2015 में 97 रनों से हराया था।

103 vs MI, वानखेड़े, 2026*

97 vs KXIP, चेन्नई, 2015

93 vs DD, अबू धाबी, 2014

92 vs RCB, ग्वालियर, 2009

91 vs DC, डीवाई पाटिल, 2022

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मुंबई इंडियंस की आईपीएल में सबसे बड़ी हार

चेन्नई सुपर किंग्स के नाम जहां रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दर्ज हुआ, वहीं मुंबई इंडियंस के नाम आईपीएल में उनकी यह सबसे बड़ी हार थी। मुंबई को भी आईपीएल में इससे पहले कभी 100 या उससे अधिक रनों से हार का सामना नहीं करना पड़ा। एमआई को इससे पहले सबसे बड़ी हार राजस्थान के खिलाफ जयपुर में 2013 में 87 रनों से मिली थी।

103 vs CSK, वानखेड़े, 2026*

87 vs RR, जयपुर, 2013

85 vs SRH, विजाग, 2016

76 vs KXIP, मोहाली, 2011

66 vs KXIP, मोहाली, 2008

यह रनों के मामले में वानखेड़े में MI की सबसे बड़ी हार भी है, इससे पहले 2015 में RCB के खिलाफ 39 रनों पर हार मिली थी।

104 ऑल-आउट IPL में CSK के खिलाफ MI का सबसे कम टोटल है, जो 2021 में दुबई में 136/8 से भी कम है।

CSK ने एक बार फिर MI पर बनाया दबदबा

चेन्नई सुपर किंग्स ने इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस पर एक बार फिर अपना दबदबा बनाया है। सीएसके अब मुंबई के खिलाफ आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है। उन्होंने इस लिस्ट में पंजाब किंग्स को पछाड़ा है। सीएसके की यह एमआई के खिलाफ 19वीं जीत है। CSK ने 2023 से IPL में MI के खिलाफ पिछले छह मुकाबलों में से पांच जीते हैं।

19 - CSK (40 मैच)*

18 - PBKS (35)

17 - DC (38)

16 - RCB (35)

15 - RR (31)

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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