असलांका को पाकिस्तान से लौटना पड़ेगा भारी? कप्तानी पर लटकी तलवार, चीफ सिलेक्टर ने साधी चुप्पी

संक्षेप: श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका को पाकिस्तान से लौटना भारी पड़ सकता है। उनकी कप्तानी पर तलवार लटकी है। चीफ सिलेक्टर उपुल थरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चुप्पी साधी।

श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका का पाकिस्तान का दौरा बीच में छोड़ना देश के क्रिकेट बोर्ड को नागवार गुजरा है, जिससे अगले साल के शुरू में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनकी कप्तानी खतरे में पड़ गई है। उनकी जगह दासुन शनाका को कप्तान नियुक्त किया गया है। असलांका पाकिस्तान में द्विपक्षीय वनडे सीरीड में टीम की कप्तानी कर रहे थे। वह दौरा बीच में रद्द करने के पक्ष में थे और उन्होंने इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद कथित तौर पर अपने कुछ साथियों को टूर्नामेंट से हटने और स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह बात श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को रास नहीं आई और उसने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में रुकने के लिए मना दिया गया था लेकिन बाद में घोषणा की गई कि असालंका खराब स्वास्थ्य के कारण स्वदेश लौट रहे हैं और शनाका कप्तानी संभालेंगे। चयन समिति के अध्यक्ष उपुल थरंगा ने बुधवार को कोलंबो में संवाददाताओं से कहा, ‘‘वायरल बुखार के कारण असलांका को श्रीलंका वापस लौटना पड़ा।’’ हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या असलांका को कप्तानी से हटा दिया गया है और क्या शनाका फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम की अगुवाई करेंगे, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।