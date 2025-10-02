change of era in Indian cricket for the first time in 15 years home Test is being played without Ashwin Virat and Rohit भारतीय क्रिकेट में युग परिवर्तन, 15 साल में पहली बार इन 3 दिग्गजों के बिना खेला जा रहा है होम टेस्ट, Cricket Hindi News - Hindustan
भारतीय क्रिकेट में युग परिवर्तन, 15 साल में पहली बार इन 3 दिग्गजों के बिना खेला जा रहा है होम टेस्ट

भारतीय क्रिकेट के 15 साल के इतिहास में पहली बार है, जब भारतीय क्रिकेट टीम में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और स्पिनर आर अश्विन में से कोई भी खिलाड़ी होम टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में नहीं है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 09:19 AM
भारतीय क्रिकेट में आज से एक नया युग परिवर्तन हुआ है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पिछले 15 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ था, जब भारत की प्लेइंग इलेवन में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और स्पिनर आर अश्विन में से कम से कम एक खिलाड़ी नहीं रहा। नवंबर 2010 में भारत ने आखिरी होम टेस्ट खेला था, जब इनमें से कोई भी खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में नहीं था और अब अक्तूबर 2025 में ऐसा फिर से हुआ है, जब विराट, रोहित और अश्विन में से कोई भी होम टेस्ट में नहीं खेल रहा।

नवंबर 2025 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने उतरी थी। उस समय तक विराट, रोहित और अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया था। 2011 में विराट और अश्विन ने और 2013 में रोहित ने टेस्ट डेब्यू किया। इसके बाद से इनमें से कोई न कोई एक खिलाड़ी हर एक होम टेस्ट में टीम इंडिया के लिए खेला, लेकिन अब तीनों ही दिग्गज टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में ये उपलब्ध नहीं हैं।

विराट, रोहित और अश्विन के बिना जो आखिरी होम टेस्ट भारत ने नवंबर 2010 में खेला था। उसकी प्लेइंग इलेवन में गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सुरेश रैना, एमएस धोनी, हरभजन सिंह, ईशांत शर्मा, एस श्रीसंत और प्रज्ञान ओझा था। इनमें से 10 खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। ईशांत शर्मा ही अभी एक्टिव हैं।

अब 2025 में आर अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना भारत की प्लेइंग इलेवन होम टेस्ट के लिए ऐसी है, जिसमें ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल हैं। नंबर तीन पर साई सुदर्शन, चार पर शुभमन गिल, 5 पर ध्रुव जुरेल, 6 पर रविंद्र जडेजा, 7 पर वॉशिंगटन सुंदर, 8 पर नितीश कुमार रेड्डी, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज शामिल हैं।

