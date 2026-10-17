गांगुली-युवराज के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में एक और वर्ल्ड कप विनिंग लीजेंड की एंट्री

दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी आईपीएल सीजन के लिए श्रीलंका के लीजेंड गेंदबाज चमिंडा वास को अपने कोचिंग स्टाफ में जोड़ा है। वह सौरव गांगुली और युवराज सिंह के साथ काम करेंगे।

दिल्ली कैपिटल्स ने सौरव गांगुली और युवराज सिंह जैसे लीजेंड्स के साथ IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में एक और दिग्गज को जड़ा है। यह दिग्गज और कोई नहीं बल्कि श्रीलंका के लीजेंड चमिंडा वास हैं, जो आगामी आईपीएल सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट बॉलिंग कोच की भूमिका निभाएंगे। वास 2008 से 2010 के बीच डेक्कन चार्जर्स के लिए आईपीएल खेल चुके हैं, मगर बतौर कोच यह उनका पहला आईपीएल सीजन होगा। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए इस अपॉइंटमेंट की घोषणा की जिसमें वास खुद नजर आ रहे थे। वास श्रीलंका की 1996 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे।

चमिंडा वास का करियर 355 टेस्ट विकेट और ODI में 400 विकेट के साथ श्रीलंका के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक वास, हेड कोच सौरव गांगुली की देखरेख में कैपिटल्स के नए बैकरूम स्टाफ में शामिल हो गए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में, DC ने युवराज सिंह को अपना असिस्टेंट और बैटिंग कोच बनाया। वास ने मुनाफ पटेल की जगह ली, जो पिछले दो सीजन से टीम के बॉलिंग कोच थे।

52 साल के वास इससे पहले तीन अलग-अलग समय में इसी पद पर श्रीलंका की पुरुष टीम को कोचिंग दे चुके हैं। उनका कोचिंग डेब्यू न्यूजीलैंड के लिए एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ था, जिसके बाद उन्हें 2013-15 तक श्रीलंकाई टीम के लिए नियुक्त किया गया था। 2016 में, वास को T20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड के बॉलिंग कोच के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसके बाद उन्हें श्रीलंका ने फिर से हायर कर लिया।

सौरव गांगुली हेड कोच और युवराज सिंह असिस्टेंट और बैटिंग कोच भारत के पूर्व कप्तान गांगुली को 6 अक्टूबर को दिल्ली कैपिटल्स का हेड कोच बनाया गया था। वे उस फ्रेंचाइजी में वापस आ गए हैं जिससे वे 2019 से जुड़े हुए हैं। SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स को लीड करने के बाद यह IPL में हेड कोच के तौर पर उनका पहला काम है।

युवराज ने 13 अक्टूबर को असिस्टेंट और बैटिंग कोच के तौर पर अपनी पहली फॉर्मल कोचिंग भूमिका संभाली। भारत के पूर्व ऑलराउंडर, जिन्होंने देश की 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 ODI वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी, गांगुली के साथ फिर से जुड़ेंगे क्योंकि दिल्ली अपना पहला IPL टाइटल जीतना चाहती है।

ये बदलाव तब हुए जब दिल्ली ने हेड कोच हेमंग बदानी के अंडर दो सीज़न के बाद अपने पिछले कोचिंग ग्रुप से नाता तोड़ लिया। 2025 में प्लेऑफ़ से चूकने के बाद फ़्रैंचाइज़ी IPL 2026 में छठे स्थान पर रही।