खतरे में नहीं है रोहित शर्मा-विराट कोहली की जगह, संन्यास की अटकलों के बीच अगरकर ने दिया बड़ा बयान

संक्षेप: मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह खतरे में नहीं है, लेकिन उनके प्रदर्शन का आकलन जरूर किया जाएगा। अगरकर ने यह भी स्पष्ट किया कि कोहली और रोहित ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला स्वयं किया था।

अजीत अगरकर ने शुक्रवार को कहा कि सीनियर भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का ‘आकलन’ होगा लेकिन प्रत्येक मैच में उन्हें आजमाना ‘बेवकूफी’ होगी। रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के साथ सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के करीब हैं और इस तरह की अटकलें हैं कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 विश्व कप से पहले इन दोनों पूर्व कप्तानों के प्रदर्शन की प्रत्येक सीरीज में समीक्षा होगी।

चयन समिति के अध्यक्ष अगरकर ने ‘एनडीटीवी वर्ल्ड समिट’ के दौरान कहा, ‘‘प्रत्येक मैच में उन्हें आजमाना बेवकूफाना होगा। जब वे खेलना शुरू कर देंगे तो उनका आकलन होगा लेकिन उनकी जगह खतरे में नहीं है।’’ कुछ हफ्ते पहले शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान घोषित करने के बाद अहमदाबाद में कही गई अपनी बात को दोहराते हुए अगरकर ने एक बार फिर उस टूर्नामेंट के लिए टीम के चयन पर अपनी प्रतिबद्धता से परहेज किया जो अभी दो साल दूर है।

इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वे ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाते हैं तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा और इसी तरह अगर वे ऑस्ट्रेलिया में तीन शतक बनाते हैं तो उन्हें 2027 विश्व कप के लिए चुना जाएगा।’’ अगरकर ने यह भी स्पष्ट किया कि कोहली और रोहित ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला स्वयं किया था और चयन समिति उनके अनुभव से खुश होती।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई जगह होती जहां हमें अनुभव की जरूरत होती तो वह इंग्लैंड होता। दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमारे से संपर्क किया था। और एक बार जब उन्होंने फैसला कर लिया तो आपको उनके फैसले का सम्मान करना होगा।’’ अगरकर ने यह भी स्पष्ट किया कि मोहम्मद शमी को इंग्लैंड सीरीज के लिए इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह फिट नहीं थे और पिछले छह से आठ महीनों में उनकी सामान्य मैच फिटनेस ठीक नहीं रही।