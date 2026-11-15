ऑस्ट्रेलिया के चैड सेयर्स ने ख्वाजा के दावों को बताया सही, कहा- सैंडपेपर को मुझे मैदान से हटाने के लिए दिया गया था

ऑस्ट्रेलिया के चैड सेयर्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को सैंडपेपर के इस्तेमाल को लेकर पता था। उन्होंने ये भी बताया कि ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान उन्हें ही मैदान से सैंडपेपर को हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा रहे चैड सेयर्स ने पैट कमिंस के उन बयानों का खंडन किया है, जिनमें उन्होंने उस्मान ख्वाजा के सैंडपेपर विवाद से जुड़े दावों को नकारा था। सेयर्स का कहना है कि उनका मानना है कि टीम में "हर किसी" को इस बारे में पता था। उन्हें केपटाउन में हुई टीम की एक "60 से 90 मिनट" की बैठक भी याद है, जिसमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेने के विचार पर चर्चा हुई थी।

सैंडपेपर हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी उस दौरे पर जोहानसबर्ग में सेयर्स ने अपना इकलौता टेस्ट खेला था। गेंद से छेड़छाड़ की घटना के तुरंत बाद सीरीज के आख़िरी मुकाबले में चोटिल मिचेल स्टार्क की जगह उन्हें टीम में शामिल किया गया था। उनकी यादें ख्वाजा की किताब में किए गए दावों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पोर्ट एलिजाबेथ में तीसरे टेस्ट के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट को गेंद पर सैंडपेपर इस्तेमाल करते हुए देखे जाने के बाद, 12वें खिलाड़ी के तौर पर उन्हें मैदान से सैंडपेपर हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

सेयर्स ने एडिलेड में दूसरे वनडे से पहले एसईएन रेडियो से कहा, "मैं आज यहां बैठकर इस स्थिति पर अपने रुख को लेकर सहज हूं। मेरा मानना है कि उस टीम में हर किसी को पता था कि क्या हो रहा था और किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया में शायद मेरी छवि ऐसी बनी है कि मैं उस्मान का पक्ष ले रहा हूं, क्योंकि मैंने खुलकर बात की और माना कि शायद वही सच था। लेकिन इस पूरे मामले में मैं निष्पक्ष हूं। मैं सिर्फ अपनी कहानी और जो मुझे लगता है कि हुआ था, वह बताने की कोशिश कर रहा हूं।"

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सैंडपेपर के इस्तेमाल के बारे में पहली बार कब पता चला, तो सेयर्स ने कहा, “पोर्ट एलिजाबेथ में। जैसा कि अब सब जानते हैं, दो टेस्ट मैचों में इसका इस्तेमाल हुआ था। ड्रेसिंग रूम में इस बात पर चर्चा हुई थी कि गेंद को रिवर्स कैसे कराया जाए और इसके लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे बस इतना पता था कि इसका इस्तेमाल होने वाला है और मेरा मानना है कि बाकी सभी लोगों को भी इसकी जानकारी थी। शायद योजना यह थी कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट उसे मैदान पर ले जाएंगे, अंपायरों की तरफ से गेंद जमीन पर गिराई जाएगी और फिर वह अपना काम करेंगे… (सैंडपेपर) मुझे मैदान से हटाने के लिए दिया गया था। यह पहले से तय नहीं था। उस समय ड्रिंक्स लेकर जाने वाला खिलाड़ी मैं ही था।”

सैंडपेपर विवाद पर चैड सेयर्स कमिंस के शुक्रवार को दिए गए बयानों के उलट सेयर्स ने एक अहम बात याद की। कमिंस ने कहा था कि उन्हें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेने को लेकर टीम की किसी बैठक की याद नहीं है, जबकि सेयर्स के मुताबिक, आगे क्या करना चाहिए, इस पर लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा, "केपटाउन में हुई घटना के बाद उस दिन का खेल खत्म होने पर हम सभी ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। शायद 60 से 90 मिनट तक हमने इस बारे में बात की कि क्या हुआ था और अब आगे क्या करना है।"

उन्होंने यह भी कहा कि ख्वाजा ने अपनी किताब में जिन दो खिलाड़ियों का जिक्र किया था, जिन्हें गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सामूहिक रुख अपनाने पर आपत्ति थी, उन्हें वह "हल्का-हल्का" याद हैं। हालांकि, उन्होंने उन खिलाड़ियों के नाम बताने से इनकार किया।

सेयर्स ने इस तर्क पर भी अपनी राय रखी कि गेंदबाजों के लिए यह जान पाना मुश्किल था कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि जब आप एक टीम के तौर पर गेंद को रिवर्स कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हर कोई इसमें शामिल होता है। क्योंकि अगर मैदान पर गेंद के साथ जरा-सी भी गड़बड़ी हो जाए, तो वह तुरंत रिवर्स होना बंद कर देती है। इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हर किसी को पता था।