Central Delhi Kings storm into DPL 2025 playoffs with dominant 104 run win over Purani Dilli 6 DPL 2025 के प्लेऑफ्स में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बनाई जगह, पुरानी दिल्ली को कर दिया टूर्नामेंट से बाहर, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Central Delhi Kings storm into DPL 2025 playoffs with dominant 104 run win over Purani Dilli 6

DPL 2025 के प्लेऑफ्स में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बनाई जगह, पुरानी दिल्ली को कर दिया टूर्नामेंट से बाहर

DPL 2025 के प्लेऑफ्स में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने जगह बना ली है। अब तक दो टीमों ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जिनमें सेंट्रल दिल्ली की टीम के अलावा मौजूदा चैंपियन ईस्ट दिल्ली राइडर्स शामिल है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 05:39 AM
share Share
Follow Us on
DPL 2025 के प्लेऑफ्स में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बनाई जगह, पुरानी दिल्ली को कर दिया टूर्नामेंट से बाहर

DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल के दूसरे सीजन के लीग मैच अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सोमवार 25 अगस्त को डीपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली दूसरी टीम का ऐलान हो गया, जबकि एक टीम एलिमिनेट हो गई। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बड़ी जीत दर्ज करके दिल्ली प्रीमियर लीग के प्लेऑफ्स के लिए क्वॉलीफाई किया है, जबकि पुरानी दिल्ली 6 के अरमान प्लेऑफ्स में पहुंचने के खत्म हो गए हैं। इससे पहले ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर लिया था।

मुकाबले की बात करें तो जोंटी सिद्धू की कप्तानी वाली टीम को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, लेकिन टीम ने 18 ओवर में 197 रन बना दिए। 37 गेंदों में 53 रन यश धुल ने बनाए, जबकि 14 गेंदों में 14 रन आर्यन राणा ने ठोके, जबकि 28-28 रनों की पारी युगल सैनी और कप्तान जोंटी सिद्धू ने खेली। इसके बाद बारिश ने खलल डाला। पुरानी दिल्ली के लिए रजनीश दादर ने 3 विकेट निकाले।

ये भी पढ़ें:पर्दे के पीछे से…कहीं रोहित शर्मा ने इस वजह से तो नहीं छोड़ा टेस्ट क्रिकेट?

बारिश की वजह से मैच को छोटा किया गया और पुरानी दिल्ली को 15 ओवर में 174 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि, टीम महज 69 रन पर ही ढेर हो गई और मुकाबला 104 रनों के अंतर से हार गई। इसी के साथ वंश बेदी की कप्तानी वाली टीम के लिए प्लेऑफ्स के सारे रास्ते बंद हो गए। प्रणव पंत और वंश बेदी ही पुरानी दिल्ली के लिए दहाई का आंकड़ा पार कर पाए, जबकि बाकी बल्लेबाज तू चल मैं आया वाली कहावत का शिकार हुए।

सेंट्रल दिल्ली के लिए 3 गेंदों में 2-2 विकेट निकाले और चार गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला। पुरानी दिल्ली 6 से पहले आउटर दिल्ली वॉरियर्स भी टूर्नामेंट के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। इस तरह अब 4 टीमों में दो पायदानों के लिए भिड़ंत होनी है। 5 लीग मैच अब बचे हैं, जो काफी रोमांचक होने वाले हैं।

लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |