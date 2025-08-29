Central Delhi Kings into the DPL 2025 final with a six wicket victory over East Delhi Riders DPL फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने मारी एंट्री, सिमरजीत ने दिल्ली राइडर्स के खिलाफ मारा पंजा, Cricket Hindi News - Hindustan
DPL फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने मारी एंट्री, सिमरजीत ने दिल्ली राइडर्स के खिलाफ मारा पंजा

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने शुक्रवार को दिल्ली प्रीमियर लीग के फाइनल में जगह बना ली है। पहले क्वालीफायर में टीम ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 6 विकेट से हराया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:41 PM
सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बारिश से प्रभावित दिल्ली प्रीमियर लीग मैच के पहले क्वालीफायर में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को छह विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। बारिश के कारण 15-15 ओवर के मैच में राइडर्स की टीम 14.3 ओवर में 90 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 11.3 ओवर में 4 विकेट पर 92 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर पांच विकेट लिए।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 24 रन पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन कप्तान जोंटी सिद्धू (15 गेंदों में 26 रन) और आदित्य भंडारी (19 गेंदों में नाबाद 33 रन) की 53 रन की साझेदारी से टीम ने 27 गेंद शेष रहते आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।

सिमरजीतन ने मैच के दूसरे ओवर में भी हार्दिक शर्मा और अर्पित राणा को खाता खोले बिना चलता कर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। उनके साथ नयी गेंद साझा करने वाले मनी ग्रेवाल ने वैभव बैसला को पवेलियन की राह दिखाई जिससे राइडर्स का स्कोर तीन ओवर में छह रन पर तीन विकेट हो गया।

कप्तान अनुज रावत (26 गेंद में 23 रन) और सुजल सिंह (25 गेंद में 39 रन) ने चौथे विकेट के लिए 52 रन की जोड़कर पारी को संवारने की कोशिश की इस साझेदारी के टूटते ही राइडर्स की पारी बिखर गई। ग्रेवाल ने तीन ओवर में दो मेडन के साथ सात रन देकर दो विकेट लिये।

दिल्ली प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम टॉप पर है। टीम ने जारी सीजन में 10 मैच खेलते हुए सात में जीत दर्ज की है। दो में उसे हार का सामना करना पड़ा। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने भी जारी सीजन में दमदार प्रदर्शन किया है। टीम ने 10 मैच खेलते हुए 6 में जीत दर्ज की और दो गंवाया। टेबल में टीम 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है

